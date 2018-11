Csuti: visszatérés a sakkélvonalba

A hétvégén dupla fordulóval kezdődik meg az NB I-es sakkcsapatbajnokság 20018-2019. évi sorozata, melyben a Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp SK régi-új szereplőként tér vissza az élvonalba. A hatszoros bajnok Csuti egy év kihagyás után lesz tagja ismét az élvonalnak.

Az egerszegiek az NB I B-t megnyerve jutottak vissza az NB I-be, de erre számítani is lehetett, simán „hozták” a pontvadászatot. A Z. Hydrocomp Csuti SK szakmai vezetőjével, Horváth Tamással ültünk le beszélgetni a szezon kezdetének apropóján. Az egerszegiek célja a bentmaradás, de erről majd később. Horváth Tamás szerint az, hogy simán visszajutottak jelzi: nagy a különbség az NB I és a második vonal között. A Csuti SK kerete ugyanis csak annyiban tér majd el, hogy az élvonalra két ukrán nagymestert, Vladimir Oniscsukot és Aleksandr Kovchant igazolták le, vagyis az NB I B-ben is NB I-es szintű keretük volt…

– A magyar mag most is adott, csak egy gond van, hogy öregszünk… – mondta némi öniróniával Horváth Tamás. – Mindezt nem is annyira viccnek szántam, hiszen ez az élet rendje, de eltelt pár év, és egy fiatal sem jött fel a felnőtt csapatba, akit ezen a szinten tudnánk már játszatni.

– Mire lesz képes ebben az összetételben a csapat, meg lehet ezt jósolni?

– A célunk egyértelmű, vagyis a stabil bentmaradás, dobogós célokat ugyanis nem fogalmazhatunk meg. A mezőnyben tíz együttes szerepel, a Nagykanizsa, a Paks és a DVTK kilóg – persze felfelé – a mezőnyből. A többi hét együttes között már nincs akkora különbség, ezért lesznek fontosak az egymás elleni eredmények. Az osztályból két kieső lesz, nem mi akarunk lenni az egyik.

A tíz csapat 9 forduló után dönt a helyezésekről, s továbbra is csapatpontok lesznek, vagyis a győzelem két pontot ér a döntetlen egyet, a vereség nullát. A táblapontok azonos pontszámnál számítanak majd, vagyis erre is figyelni kell. Horváth Tamás megjegyezte: másfél éve, amikor búcsúztak az első osztálytól, még a táblapontok számítottak, s ha csak a csapatpontokat vették volna figyelembe, bent maradnak.

Az elmúlt években sok szó esett a hatszoros bajnok Csuti SK-nál a szűkös anyagi lehetőségekről, így azt is megkérdeztük: miként állnak most ebben a tekintetben.

– Névadónk, a Hydrocomp Kft. ha jól számolom a tizenhetedik esztendeje áll mellettünk, teszem hozzá, szerencsére – mondta Horváth Tamás. – Az ő támogatásuk a meghatározó, ám önmagában nem elég. Ezért kell, hogy további forrásokat kutassunk fel az önkormányzat támogatása mellett is.

A nyitó dupla fordulót Szombathelyen rendezik meg szombaton és vasárnap, a Z. Csuti SK pedig előbb a Dunaharasztival, majd a DVTK-val mérkőzik meg.