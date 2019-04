Bencze Tamás és a ZTE KK is még bízik a rájátszás kiharcolásában

Vasárnapi fontos győzelmét követően a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabdacsapata újabb kihívás előtt áll. A középszakasz középházi küzdelmeiben szerdán 18 órától a lendületben lévő Sopron vendége lesz.

A Sopron együttese az alapszakasz végén nagy hajrát kivágva verekedte be magát a középházba, és a lendülete tovább tart. A középszakaszban eddigi három meccséből kettőt megnyert, ráadásul mindkettőt idegenben. A Zalakerámia-ZTE KK együttese ugyanakkor hat mérkőzést vesztett el egymás után, míg végre vasárnap hazai pályán sikerült nyernie (101-86) a DEAC ellen. Előtte kétszer már kikapott a középszakaszban, így jelenleg nincs rájátszást érő pozícióban.

Viszont a vasárnapi sikerrel még van esélye kiharcolni ezt, de persze most már bravúrok is kellenek ehhez. Például Sopronban. Noha a ZTE KK az alapszakaszban kétszer is legyőzte Sabáli Balázs együttesét, a helyzet azóta nagyot fordult. A soproniak lendületbe jöttek, míg az egerszegiek keresik a formájukat. Bencze Tamás, az egerszegiek vezetőedzője is azt emelte ki a szerdai meccs előtt, hogy mennyire jól jött együttesének a vasárnapi siker.

– Kevés idő van a felkészülésre, de a taktikai repertoár rendelkezésünkre áll, hogy legyőzzük a Sopront is – mondta a szakvezető. – Azt nem kell ecsetelnem, mennyire fontos volt a DEAC legyőzése. A munka visszaigazolása mindig a meccsen történik, mert hiába edzünk jól, csakis a mérkőzés eredménye a fontos. Nem mondom azt, hogy innentől minden találkozónkat megnyerjük, de hosszú idő után győztünk újra, és ez lendületet adhat a csapatnak, akár Sopronban is. Még úgy is bizakodhatunk, hogy szerdai ellenfelünk az utóbbi hetekben összeszedte magát.

A középházat jelentő 6–10. helyezett csapatok mezőnyében a ZTE KK 13 győzelemmel rendelkezik, a Sopronnal 14 van, amely még playoffot ér. Nagy különbség tehát nincs a csapatok között, de azt is megkérdeztük Bencze Tamástól, hogy mekkora esélyt lát még a rájátszásra.

– Bár sokat veszítettünk, de nem mondtunk még le róla – hangzott a válasz. – Nem is lennénk sportemberek, ha feladnánk bármit. Voltunk már olyan periódusban, hogy a szerdaihoz hasonló meccseket megnyertük. Jelenleg lehet, hogy a mérkőzéseinken nem mindig egy jó formát mutató csapat vagyunk, de úgy készülünk, hogy képesek leszünk újra a legjobbunkkal előrukkolni. Most csak a következő feladatra koncentrálunk, s az a cél, hogy életben tartsuk az esélyünket a rájátszásra.