Bemutatkozott a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Zalaegerszegen

A zalai birkózóklubok tagjai nagy számban voltak ott a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia megyeszékhelyi bemutatkozásán. A honi birkózósport fejlődését segíteni hivatott intézményről Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szövetség alelnöke és dr. Hegedüs Csaba, az akadémia nagykövete, szakmai főtanácsadója beszélt.

A két éve létrejött akadémia lassan nyeri el azt a formát, amelyet megálmodtak neki. A közelmúltban adták át Csepelen a hozzá rendelt, minden igényt kielégítő csarnokot, és az intézmény a hamarosan elkészülő, 120 férőhelyes kollégiummal lesz teljes. Ezt mutatta be a legtehetségesebbnek ítélt zalai birkózóknak és szüleiknek a két szakember.

– Köszönöm az érdeklődőknek a figyelmet, amit az általunk képviselt jó ügynek szenteltek – mondta a rendezvény után dr. Hegedüs Csaba, a magyar birkózás legendája, aki hazánk századik olimpiai aranyérmét szerezte annak idején. – Vázoltam az akadémia ars poeticáját, bemutattuk a négyezer négyzetméteres új csarnokot, s most azon küzdünk, hogy 2022-re megépüljön a 120 fős kollégium is.

A világ legjobb, legeredményesebb akadémiáját akarjuk megcsinálni és meg is fogjuk csinálni! A munkához a tudományos hátteret is megteremtjük, és a működésünk hármas pilléren nyugszik: az egyesületek, a szülők és az akadémia közösségén. A hozzánk kerülő gyerekeknek igazi otthont kívánunk teremteni, ahol szellemileg és fizikailag is felkészülnek a világ kihívásaira.

A cél az, hogy a legtehetségesebb fiatalok az ország minden részéből az akadémiára kerüljenek. Januárban 30-40 gyerek kerülhet oda első körben, majd évente ugyanennyit iskoláznának be.

– Minden feltétel adott, hogy elkezdődjön a komplex képzés – jelentette ki Bacsa Péter. – Főleg a vidéki tehetségek összegyűjtése a cél, akiknek nincs odahaza megfelelő edzőpartnerük, az akadémián viszont a legjobbakkal készülhetnének. Nagyon bízom benne, hogy négy-öt év múlva már kézzelfogható sikerekről is beszámolhatunk. Tizenegy városban tartunk bemutatókat, és eleinte voltak aggályaink, hogy a gyerekeket vajon mennyire érdekli az akadémia. De az itteni, 40-50 fős hallgatóság is azt mutatja, hogy sokan szeretnek birkózni, és sokan szeretnének bekerülni az akadémiára.