Az NB III.-ban a Nagykanizsa idegenben kikapott, a ZTE FC győzött

Jó ideig karakteresen, majd a második félidőben már gyengébben teljesítve kapott ki az FC Nagykanizsa a Lipót Pékség SE otthonában 4-2-re a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjában. A ZTE FC II. együttese vasárnap este a Tatabánya vendége volt.

Lipót Pékség SE – FC Nagykanizsa 4-2 (1-1)

Lipót, 150 néző. Jv.: Gáspár A.

Nagykanizsa: Borsi – Bagó (Szabó P.), Papp Sz., Major, Nagy B. – Szegleti, Kretz (Péntek), Béli M. – Ekker, Török (Kovács Gy.), Vass Gy. (Vlasics). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Szabó L. (20., 53.), Winkler (66.), Kószás (92.), illetve Varga T. (29. – öngól), Péntek (90.)

Nem kezdett rosszul Lipóton a Kanizsa, a hazaiak vezető gólja is inkább olyan fejleménynek köszönhető, melyre készülni lehet ugyan, de bármikor bekövetkezhet: ez pedig az, hogy a szlovákiai Szabó Lukas ezen a szinten remek labdarúgó, így szép távoli lövése utat is talált a vendégek hálójába. Erre a 29. percben érkezett a kanizsaiak válasza, melynek nyomán Béli Milán egy szabadrúgást úgy húzott a jobb oldalról a rövid sarok felé, hogy a lipóti Varga Tamás belepiszkálva a labdába a bal alsó sarokba juttatta azt. Szünet után érezhetően fokozta a tempót a Lipót, és Szabó, valamint Winkler András találata már kijátszott szituáció végén született. Nem volt azonban vége, sőt, a házi gólkirályi cím felé jól haladó Péntek Adrián szépítése után akár az egyenlítést sem lehetett kizárni, de Lipót Pékség SE zárta le góllal a találkozót: Kószás Krisztián talált be.

Koller Zoltán: „Tudtuk, hogy egy nagyon jó csapathoz látogatunk, mely különösen támadószekciójával erős a mezőnyben, ennek ellenére veszélyesen tudtunk játszani az első félidőben, működött, amit elgondoltunk. A második játékrészben más volt a helyzet, de úgy érzem, egy olyan együttesnél maradtunk alul, mely a III. Kerület és a Mosonmagyaróvár mellett a legjobb támadó egységgel bír. Megtettünk mindent, megyünk tovább azon elgondolások alapján, melyeket meghatároztunk.”

Tatabánya – ZTE FC1-2 (0-0)

Tatabánya, 200 néző. Jv.: Jakab.

ZTE FC II.: Köcse – Földvári, Németh, Sebestyén, Semedo – Kovács, Tajti, Kun – Papp (Kiss), Molnár, Dragóner (Abért). Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerzők: Gyürki (67.), illetve Kun (54.), Molnár (76.).

A ZTE FC II. együttese vasárnap este a tabellán a nála előkelőbb helyen álló Tatabánya vendége volt. A lapzárta előtt nem sokkal véget ért mérkőzésen megérdemelt győzelmet szerzett a ZTE II. csapata idegenben, amely így a tabellán is előrébb lépett.

További eredmények: Puskás FC II.–BKV Előre 1-2, Balatonfüred–Gárdony 3-0, Nagyatád–Komárom 2-2, III. Kerület–Mosonmagyaróvár 0-0, THSE Szabadkikötő–Bicske 2-2. Sopron–Fehérvár FC II. A Pápa–Ménfőcsanak és a Veszprém–Érd találkozókat később rendezik. KL, KA

NB III. Nyugat

1. III. Kerület 16 13 2 1 38 – 6 41

2. Mosonmagy. 16 10 3 3 33 – 10 33

3. Lipót SE 16 9 3 4 38 – 29 30

4. Veszprém 15 8 5 2 27 – 18 29

5. Sopron 16 8 2 6 23 – 25 26

6. Tatabánya 15 8 1 6 25 – 15 25

7. Fehérvár FC II. 16 7 4 5 23 – 18 25

8. Nagykanizsa 16 7 3 6 32 – 24 24

9. Bicske 16 7 3 6 23 – 23 24

10. Komárom 16 7 3 6 20 – 21 24

11. Érd 12 7 2 3 19 – 10 23

12. Pápa 15 5 3 7 21 – 22 18

13. ZTE FC II. 16 4 6 6 20 – 29 18

14. Balatonfüred 16 5 2 9 25 – 33 17

15. Gárdony 16 4 5 7 24 – 34 17

16. BKV Előre 16 4 4 8 20 – 27 16

17. Puskás FC II. 16 4 4 8 20 – 27 16

18. Ménfőcsanak 15 3 3 9 18 – 30 12

19. THSE 15 3 2 10 23 – 40 11

20. Nagyatád 15 1 2 12 16 – 47 5