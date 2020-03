Átvette a vezetést a Kávás északon

A hét végén megkezdődtek a tavaszi küzdelmek a megyei labdarúgó III. osztályban is. Most az Északi, Déli és Keleti csoport eredményeit mutatjuk be összeállításunkban, aztán pedig az Északnyugati, a Közép és a Nyugati csoport következik.

Északi csoport Gépalk Salomvár II–Zalaháshágy II 1-2 (0-0)

Salomvár. Jv.: Székedli B.

Salomvár II: Vaspöri – Horváth Gy. (Blonszky), Kiss D., Salamon, Kovács L., Bajnai, Báhr, Laskai, Molnár F. (Molnár L.), Kulda, Szabó Gy. (Tóth P.). Edző: Kiss Zsolt.

Zalaháshágy II: Németh I. – Szabó M., Hegedűs B., Hegedűs P., Tóth J., Büki A. (Molnár M.), Agg, Büki G., Cser (Kollár), Miholics, Simon.

Gólszerzők: Salamon, ill. Molnár M., Miholics.

Jók: Salamon és az egész csapat, ill. mindenki. Zalaszentgyörgy–Alibánfa 1-3 (0-2)

Zalaszentgyörgy. Jv.: Németh Z.

Zalaszentgyörgy: Szabó D. – Péteri, Sári, Kovács B., Kalamár (Tóth-Máté), Lang (Komáromy), Lackó, Sonkoly, Mentes, Sebestyén, Ánik. Edző: Varga György.

Alibánfa: Magyar – Dormán, Józsa (Németh I.), Kovács K., Tamás Kiss, Pámel T., Bogdán Gy., Somodi, Pámel A., Bogdán D. (Hercsel), Polgárdi. Edző: Bangó László.

Gólszerzők: Kovács B., ill. Dormán, Somodi, Pámel T.

Jók: senki, ill. az egész csapat. Végh-Farm Pakod–Zalaboldogfa 1-2 (1-1)

Pakod. Jv.: Kiss N.

Pakod: Borsos – Balázs M., Fodor, Tóth R., Szabó Z., Ágh (Balázs R.), Kovács K. (Szmodics), Perom (Szeidli), Tóth B., Fábián, Kolompár. Edző: Kovács Csaba.

Zalaboldogfa: Szabó B. – Csatlós, Tóthi, Tóth P., Németh R., Vörös Á., Vörös A., Kiss M., Horváth A., Elek (Berkes), Szekér. Edző: Domján László.

Gólszerzők: Szabó Z., ill. Berkes, Elek.

Jók: Fodor, Balázs M., Tóth R., Szabó Z., ill. az egész csapat. Egervár–Kemendollár 0-4 (0-3)

Egervár. Jv.: Kondákor P.

Egervár: Bóbics – Kondor B. (Kovács Z.), Kondor Á., Koltai, Horváth Z. (Kurucz), Kovács D., Frankovics, Gothárd, Bertók, Farkas G. (Gángó), Papp K. Edző: Pecsics Tibor.

Kemendollár: Horváth L. – ifj. Illés Z., Hidi, Nyakas (Flibért), Taba, Honfi, Illés G., Szabó R., Nemes (Kisúri), Gulyás (Illés D.), Mózer. Játékos-edző: Honfi Krisztián.

Gólszerzők: Honfi (2), Szabó R., Nyakas.

Jók: senki, ill. Honfi, Szabó R., Nyakas, Mózer, Illés G. és az egész csapat. Bagod–Pókaszepetk 1-4 (0-3)

Bagod. Jv.: Farsang B.

Bagod: Németh M. – Varga K., Major (Nagy G.), Bödör, Gergán, Egyed (Boncz), Miszori, Patona, Béres, Kapitány (Csordás), Németh A.

Pókaszepetk: Rása – Göncz (Bruchner), Farkas Á., Csécs Z., Hemela (Supák), Farkas T., Gergály B. (Gergály P.), Száraz, László (Osvalt), Huszár, Csécs M. (Pásti). Edző: Száraz Zoltán.

Gólszerzők: Miszori, ill. Farkas Á. (2), Száraz, Csécs Z.

Jók: senki, ill. Száraz, Huszár, Csécs Z., Farkas Á., Göncz.

Kiállítva: Miszori (90., Bagod). Zalacséb–Kávás 3-6 (1-1)

Zalacséb. Jv.: Kovács V.

Zalacséb: Erdei – Kovács P., Horváth I., Varga Sz., Kósa, Galamb, Tóth Á., Varga R., Laposa, Mikó-B, Gál. Edző: Pecsics Zoltán.

Kávás: Kellermann Cs. – Kocsárdi, Mészáros, Péter, Péterffy, Sluka, Kovács I., Balog (Varga Sz.), Kovács B., Szőke (Kósa), Kellermann B. Edző: Kovács Gábor.

Gólszerzők: Kovács P. (2), Laposa, ill. Péter (3), Sluka (2), Kósa.

Jók: az egész csapat, ill. Kocsárdi, Sluka. Déli csoport Szerdahely FC–Molnári 1-3 (0-2)

Tótszentmárton. Jv.: Kovács Zs.

Szerdahely FC: Mihovics I. – Hans, Kőrösi, Markek, Horváth K., Horváth J., Huller, Kanizsai M., Varga „Szúnyog” I., Petrics (Gulyás), Kanizsai G. Játékos-edző: Mihovics István.

Molnári: Fehér – Szalai J., Szalai I., Kaczeus (Kotnyek), Tislér (Forgács), Körösi, Stejer (Miháczi), Kéri (Kanizsai Z.), Kanizsai I. (Adorján), Radmanics, Markek (Hajdu). Edző: Svélecz László.

Gólszerzők: Tislér (öngól), ill. Kanizsai I., Kaczeus, Kőrösi (öngól).

Jók: senki, ill. Szalai I., Körösi és az egész csapat.

Kiállítva: Kanizsai G. (69., Szerdahely FC). Zalakaros–Galambok 4-0 (3-0)

Galambok. Jv.: Molnár L.

Zalakaros: Szanyi – Schmidt, Bagó, Szörcsök M. (Csiszár), Varga Z., Tolnai, Csizmadia (Sinkovics), Nagy P. (Szörcsök Sz.), Vékony, Nyakas, Farkas P. (Csörgei). Edző: Vékony Zsolt.

Galambok: Kovács R. – Gál, Fülöp, Horváth L. (Simon R.), Kovács T., Apáti, Kuti (Csizmadia), Gulyás, Lukácsi (Baranyai), Simon Z., Bakonyi. Edző: Török János.

Gólszerzők: Csizmadia (2), Nagy P. (2).

Jók: Szanyi, Nagy P., Csizmadia, Bagó, ill. Fülöp, Bakonyi. Sand–Pogányszentpéter 11-1 (6-0)

Sand. Jv.: Novák R.

Sand: Horváth Zs. – Kiss Z., Molnár I., Majtán, Béli, Budai, Csizmadia, György M., Bajor (Mohácsi), Boros, Györe. Edző: Mohácsi Roland.

Pogányszentpéter: Kodela – Hegedűs, Ferencz Zs., Pécsek, Didics A., Zakócs, Ferencz B., Didics G., Böröndi, Gál, Dergecz. Edző: Szabó Krisztián.

Gólszerzők: Bajor (4), Boros (2), Csizmadia (2), Béli (2), Budai, ill. Zakócs.

Jók: az egész csapat, ill. senki. Miklósfa–Műszerautomatika FC Napred 1-1 (1-1)

Nagykanizsa. Jv.: Iványi G.

Miklósfa: Németh B. – György (Szabadi), Varga J. (Dukai), Kálovics, Halajkó, Tóth Gy., Puskás (Mocsári), Balogh T., Czapári, Gombos (Tivolt), Gergelics. Játékos-edző: Gyulai Attila.

FC Napred: Gyuricz M. – Rodek A., Tulezi, Kuzma, Varga Z. (Czapári), Mihovics J., Rodek L. (Gyuricz D.), Takács, Czinki (Novák), Haszon, Rodek Á. Edző: Mihovics József.

Gólszerzők: Czapári, ill. Mihovics.

Jók: senki, ill. Rodek A., Tulezi, Rodek Á., Mihovics J.

Kiállítva: Takács (82., FC Napred). Palin–Belezna 0-1 (0-0)

Nagykanizsa. Jv.: Kovács Zs.

Palin: Kappel – Buda (Csuka), Csetei, Mercigány, Laczó, Berke (Bozsó), Millei (Marczin), Magyar, Balogh D., Varga T. (Sziva), Kovács J. Edző: Buda Péter.

Belezna: Kollár – Boros, Varga D., Korosecz T. (Korosecz E.), Hammer, Horváth J. (Bogdán), Lakatos, Molnár K., Makár (Kondricz), Holczer, Jekisa. Edző: Simonics István.

Gólszerző: Boros.

Jók: Kappel, Buda, Varga T., Csetei, ill. Molnár K., Boros, Varga D. Kanizsa Autófólia-Bagola–Eszteregnye 5-2 (3-0)

Nagykanizsa. Jv.: Bácskai B.

Bagola: Ág – Pókec, Lervencz (Horváth B.), Kalamász G. (Gilitch), Rácz, Latin, Lakics, Gergelics, Kalamász J., Ernszt (Kocsis), Kisharmadás G. Edző: Kisharmadás Gábor.

Eszteregnye: Fülöp – Kadlecz (Horváth G.), Lődri, Csárdi, Kovácsevics, Török D., Bukovics, Török L., Andrics, Cserép (Figler), Marketti. Edző: Burcsi János.

Gólszerzők: Kisharmadás G. (2), Pókec, Kalamász J., Török D. (öngól), ill. Horváth G. (2).

Jók: Latin, Kisharmadás G., ill. Horváth G., Marketti. Újudvar–Zalavár 0-0

Újudvar. Jv.: Farkas T.

Újudvar: Kiss R. – Kisfürjesi, Pintér, Harangozó, Török P., Horváth Zs., Tóth V., Budai, Borbély M. (Borbély F.), Dragina (Lőrincz), Béres. Edző: Török Zoltán.

Zalavár: Völfinger – Fenyvesi, Jónás (Horváth J.), ­Kovács L. (Király), Horváth Rol. (Szabó L.), Kuti (Horváth Z.), Tinó, Horváth T., Prahoveán, Horváth Rom. (Horváth S.), Kovács F. Edző: Babati József.

Jók: Török P., Budai, ill. Völfinger, Király, Prahoveán. Keleti csoport Haladás-FC Keszthely II–Kehidakustány 1-3 (0-2)

Keszthely. Jv.: Töreky R.

Keszthely II: Hardi – Horváth G., Szeles (Ódor), Farkas K. (Borsos), Lázár (Borodlai), Benkő, Bauernfeind (Pál), Nagy B (Varga B.), Hanzl (Lovasi), Páncsics, Vadász. Edző: Csanaki Zsolt.

Kehidakustány: Varga M. – Szőke, Balogh Á., Fodor, Aczél, Baksa, Horváth N., Szeiler, Sabjanics, Varga L., Kutnyák. Edző: Rózsa László.

Gólszerzők: Horváth G., ill. Kutnyák, Sabjanics, Balogh Á.

Jók: Lázár, Hanzl, ill. az egész csapat. Hévíz II–Óhíd 1-6 (0-2)

Hévíz. Jv.: Bolla L.

Hévíz II: Rezes – Fábián, Simon, Pintér (Horváth G.), Horváth Á., Horváth Sz. (Lázár), Gellén (Talabér), Torsa, Vasas (Kovács Á.), Pál, Czémán (Horváth A.). Edző: Fóth Gyula.

Óhíd: Szabó Z. – Dóczy (Rigó), Varga B. (Rinkó), Csik, Horváth D. (Varga A.), Hegedüs, Németh D. (Varga G.), Kasper (Varga J.), Durgó (Miklósovics), Tóth G., Fekete. Edző: Kiss József.

Gólszerzők: Pál, ill. Rigó (2), Kasper, Fekete, Dóczy, Varga B.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Fábián (90., Hévíz II). Zalaszentlászló–Várvölgy 1-6 (1-2)

Zalaszentlászló. Jv.: Aczél L.

Zalaszentlászló: Horváth A. – Kovács B., Szenecsár Cs., Baracskai, Szenecsár B., Molnár L., Horváth B., Kiss K. (Fáner), Dóczi, Samu, Bődör (Vajda). Edző: Vajda Tibor.

Várvölgy: Cserép J. – Cserép R., Pintér, Fischer, Cserép D., Bicsérdi, Hörcsöki, Gelencsér, Varga B., Ángyán (Kovács B.), Lakatos. Edző: Horváth Lajos.

Gólszerzők: Horváth B., ill. Pintér (3), Hörcsöki, Cserép D., Fischer.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Kovács B. (33., Zalaszentlászló). Karmacs–Vindornyaszőlős 0-2 (0-0)

Karmacs. Jv.: Lancz Zs.

Karmacs: Bogdán – Plotár, Kalányos, Parrag (Horváth D.), Horváth B., Nagy S., Vastag (Mihályi), Ács, Horváth Á., Bolla, Sabjanics. Edző: Sabjanics Péter.

Vindornyaszőlős: Kiglics – Nagy Á., Banics (Sabjanics), Lampert, Tasi, Tatár, Stanka (Keszler), Tálos, Kulcsár, Tamás, Tóth T. Edző: Lukács Zsolt.

Gólszerzők: Kulcsár, Nagy Á.

Jók: Bogdán, Vastag, Horváth Á., ill. Tálos, Kiglics, Tatár, Nagy Á. Sümegcsehi–Alsópáhok 0-1 (0-1)

Sümegcsehi. Jv.: Hegedüs M.

Sümegcsehi: Judi – Zsigmond, Makkos, Kovács B., Sabjanics J., Sabjanics T., Tekler (Sabjanics I.), Tóth T., Takács, Tomor (Vass), Nimsz. Edző: András Géza.

Alsópáhok: Sényi – Horváth Cs., Márton, Fekete, Molnár P. (Karacsi), Pesti, Takács, Huber, Juhász (Balázsi), Hegedüs (Ágoston), Bojt. Edző: Kiss László.

Gólszerző: Takács.

Jók: Zsigmond, ill. Takács, Sényi, Huber és az egész csapat. Türje–Zalaapáti 4-0 (3-0)

Türje. Jv.: Bolla L.

Türje: Farkas T. – Baumann D., Vasas, Baumann J. (Horváth B.), Kilinkó (Tóth G.), Kovács B., Nagy T., Sági, Nagy M., Nagy A., Károly. Edző: Czémán Imre.

Zalaapáti: Márton – Székely, Sali, Szombat, Bognár (Lucz), Szeglet (Varga M.), Balaton, Popper, Tüttő, Czinege, Bogdán (Stellwag). Edző: Pozsegovits Mihály.

Gólszerzők: Károly (2), Vasas, Nagy M.

Jók: Nagy T., Sági és az egész csapat, ill. Sali, Bognár, Szombat.