A ZTE KK nem tudta megismételni a Sopronban nyújtott teljesítményt

zalaegerszeg A férfi kosárlabda-élvonal 10. fordulójában Debrecenben lépett pályára tegnap este a Zalakerámia-ZTE KK.

DEAC–Zalakerámia-ZTE KK 91-72

(31-23, 16-17, 22-16, 22-16)

Oláh G. utca, 1200 néző. Jv.: Pálla, dr. Mészáros, Goda.

DEAC: Dugat 14/6, Polyák 2, Borisov 25/3, Ivosev 10, Amigo 13. Csere: Manigat 20/12, Bognár 3/3, Omenaka 4, Velkey, Kozák, Kósa, Tóth B. Vezetőedző: Berényi Sándor.

ZTE: Ware 7/3, Thompson 22/9, Gliebov 2, Szabó 5/3, Agafonov 24. Csere: Papp 6/3, Doktor 4, Durázi 2, Bagó, Gulyás, Kis. Vezetőedző: Bencze Tamás.

A ZTE kezdett jobban (2. p.: 0-4), de a DEAC sem pihent sokáig (4. p.: 7-4). A 7. percben már időkérés következett zalai oldalon (18-13), ám a Debrecen ettől függetlenül jobban célzott távolról és ügyesebben szedte a lepattanókat is (10-5 10 perc alatt). A DEAC vezére a 12 pontos Dugat volt (9. p.: 28-18). A második játékrészben zalai oldalon Thompson vállalta a legtöbbet, remek labdaszerzésekkel és kosarakkal igyekezett közel tartani csapatát az ellenfélhez (18. p.: 40-35). A zalaiak közül még Agafonov is többet hibázott a szokottnál, viszont Ivosevvel szemben nem maradt alul – a hazai játékos ellen például kétszer is támadófaultot fújtak a játékvezetők. Borisov viszont sok borsot tört a ZTE orra alá, az ő kosarai is kellettek, hogy 40-38 után (19. p.) a nagyszünetig újra előnyt tudott építeni a DEAC (47-40).

Fordulás után a ZTE játékában továbbra is sok volt a hiba (24. p.: 55-45), a csapatból Gliebov feltűnően indiszponáltan játszott. A cserék és az időkérések sem javítottak a helyzeten (28. p.: 66-54). A pontok tekintetében a záró negyed előtt még nem is volt olyan jelentős a különbség a küzdő felek között (69-56), mint például a lepattanók vonatkozásában (36-21). Két perc sem telt még el az utolsó tízből, amikor érezni lehetett, hogy a meccs eldőlt (77-61), és a ZTE a folytatásban is távolodott ellenfelétől (35. p.: 86-66). Érdekesek voltak az utolsó percek, amikor már mindkét csapatban kizárólag magyar fiatalok játszottak – és a ZTE ekkor visszajött 20 pont alá. A lepattanózásban a lefújásig 47-33-ra mérséklődött a hazai fölény, de ettől függetlenül ennek jelentős szerepe volt a ZTE sima vereségében.

