A ZTE KK férfi kosarasai csütörtök este a Szegedet fogadják

A férfi kosárlabda NB I A-csoportjának 4. fordulója a csütörtök esti (18 óra) Zalakerámia-ZTE KK–Szeged mérkőzéssel indul, melyen Bencze Tamás együttese begyűjtheti negyedik győzelmét is. A tréner most is nehéz meccs­re, nagy csatára számít.

Három győzelemmel nyitotta a bajnokságot a Zalakerámia-ZTE KK, ám csütörtökön a negyediket is megszerezni nem ígérkezik könnyűnek. Bencze Tamás, a ZTE KK vezetőedzője is nyomban megemlítette beszélgetésünkkor, hogy noha a Szeged eddig egyszer nyert csak és kétszer kikapott, a mérkőzések képe szerint több van a játékában. – A legutóbbi fordulóban például csak egy ponton múlt a Paks idegenbeli győzelme a Szeged ellen, amely egyébként idegenben is tud hatékony lenni – állapította meg a mai ellenfélről a zalaiak szakvezetője. – Juhos, Boltic és Sulovic, a három alapember maradt az együttesüknél, és kiegészültek légiósokkal. Egy jól kontrázó csapat lesz az ellenfelünk, amely kívülről kiválóan dob, s az lesz a legfontosabb, hogy gyorsabb játékra kényszerítsük őket, mert ha sikerül nekik le­lassítani ezt, akkor nagyon veszélyes csapat a Tisza-parti. A ZTE KK szombaton az újonc TF Budapest otthonában győzött biztosan. Kitért a szakvezető erre a találkozóra is. Véleménye szerint az összecsapáson már gyorsabb és gördülékenyebb volt csapata támadójátéka, amit korábban ő maga is hiányolt. – Igaz, hogy az újoncot vertük, azonban derűlátásra ad okot, hogy véleményem szerint a támadásszervezés és a gyorsítás jobban működött, mint korábban – folytatta Bencze Tamás. – Arra kell törekednünk, hogy a Szeged ellen is maradjon ez a tendencia. Nem számítok könnyű mérkőzésre, ráadásul egy közvetlen rivális érkezik hozzánk, amely ellen nagyon fontos lenne győzni. Bernard Thompson alig játszott szombaton a TF ellen, és nem véletlenül maradt a kispadon, a bokája ugyanis továbbra sincs rendben. Pihent, kezeléseket kapott, de csütörtökön is figyelni kell rá: annyit játszik majd, amennyit az állapota megenged. Ehhez jött még Doktor Péter vállsérülése az egyik hétközi edzésen, ami miatt most az ő játéka is kérdéses. A ZTE KK a hétvégén nem lép pályára, október 22-én, hétfőn viszont igen, amikor az Alpok Adria Kupa keretében Zalaegerszegen fogadja a cseh Brno együttesét.