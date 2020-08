A ZTE II. és a Kanizsa is a hajrában csikarta ki a döntetlent az NB III-ban

A labdarúgó NB III-ban a 2. fordulót rendezték meg a hétvégén. A Nyugati csoportban érdekelt két zalai gárda egyaránt hazai pályán játszott, és két pontot szerzett.

ZTE FC II.–BKV-Előre 1-1 (0-0)

ZTE Aréna, 300 néző. Jv.: Héra.

ZTE: Köcse – Jóna, Németh E. Sebestyén, Kovács B. – Hegedűs, Szabó, Szökrönyös D. (Abért, 66.), Zimonyi – Bedő (Kiss Á., 59.), Kun. ­Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerzők: Zimonyi (86.), illetve Csanálosi (52.). Kiállítva: Csanálosi (BKV, 80.).

Az első helyzetet a fővárosiak hagyták ki, a ZTE a 20. percben „vágott vissza” egy ugyancsak elpuskázott lehetőséggel. A rutinosabb vendégek a játékrész folytatásában mezőnyfölényben játszottak és többször is veszélyeztették a hazai kaput, de vagy a lövésük volt pontatlan, vagy Köcse védett bravúrral.

Szünet után a második helyzetüket már gólra váltották a vendégek. A fővárosi vezetés után egy darabig a BKV irányított, kisebb helyzetei is adódtak, amelyeket azonban elrontott. A ZTE a hajrára került fölénybe, az utolsó tíz percet ráadásul emberelőnyben játszhatta a hazai csapat. Az egyenlítés szép támadás végén sikerült a zalaiaknak.

A rutinos vendégek hosszú ideig kézben tartották a meccset, de a ZTE jól hajrázott és megmentett egy pontot.

FC Nagykanizsa–VLS Veszprém 1-1 (0-1)

Nagykanizsa, 550 néző. Jv.: Szommer.

FCN: Horváth M. – Horváth B. (Bagó B.), Papp Sz., Major M., Baráth M. – Szegleti, Szabó P. (Kretz), Béli M. – Ekker, Vass Gy. (Péntek), Vlasics. Vezetőedző: Koller Zoltán.

G.: Béli M. (92.), ill. Molnár B. (43.).

A Kanizsa tavaly a bajnokságban és a kupában is legyőzte idehaza tegnapi ellenfelét, és a volt válogatott Pető Tamás vezette Veszprém nagyon készült visszavágni. Ennek nyomán a vendégek eleinte kontrollálták a játékot, a folytatásban azonban magára talált a Kanizsa is. Az első félidő hajrájában, egy védelmi kihagyás után mégis a Veszprém szerzett vezetést. A házigazda az egyenlítés reményében futott ki szünet után a pályára, s az előrehúzódó Major ki is hagyott egy ziccert. A rekkenő hőségben a végére fogyott a lendület hazai oldalon, a szurkolók már-már bele is törődtek a vereségbe, de nem így Béli Milán, aki remek szabadrúgással pontot mentett.

A forduló további eredményei: Fehérvár II.–Puskás II. 1-2, Ménfőcsanak–Tatabánya 0-1, THSE-Szabadkikötő–Sopron 3-1, Nagyatád–Bicske 1-2, Mosonmagyaróvár–Balatonfüred 3-0, Komárom–Érd 0-1, Lipót–Gárdony 2-2, Pápa–III. Ker. TVE – lapzárta után.