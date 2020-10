A ZTE FC vasárnap a Budafok ellen már nem hibázna

Két sikertelen mérkőzés után hazai pályán mindenképpen javítani szeretne a ZTE FC labdarúgócsapata, amely az NB I. 8. fordulójában vasárnap (14.30) az újonc Budafoki MTE csapatát fogadja. A találkozó egyben történelmi is, hiszen a hazai élvonalban még soha nem rendeztek ZTE–Budafok összecsapást.

Az egerszegieket persze most a legkevésbé a statisztika, vagy éppen a mérkőzésre ragasztott jelzők érdeklik, sokkal inkább a győzelem és a három pont megszerzése. Mégis, maradva a múltnál: a két csapat természetesen már találkozott egymással bajnoki mérkőzésen, hiszen az NB II-ben 22 alkalommal megmérkőztek egymással, először 1957. decemberében (0-0). Utoljára pedig 2019 májusában (4-1) Zalaegerszegen, amikor a ZTE FC-nek már csak ünnepelnie kellett a feljutását. Idén tavasszal, a félbeszakított NB II-es küzdelmek után pedig a Budafok csatlakozhatott az élvonalhoz, melyben Csizmadia Csaba együttese eddig újoncokat meghazudtoló menetelésben van. Jelenleg a negyedik helyen áll a Promontor utcai alakulat 10 pontot gyűjtve, a ZTE FC pedig a 8. helyezett (8).

A kék-fehérek a Honvéd, majd múlt vasárnap a Paks ellen is kikaptak, érthető, hogy Boér Gábor vezetőedző is most kizárólag győzelemben gondolkodik…

– Nem vagyunk jó szériá­ban, úgyhogy két sikertelen mérkőzés után jó lenne nyerni – mondta a szakvezető a pénteki tréningjük után. – Nagyon bízom benne, hogy a hazai pálya előnyét kihasználva győzelemmel örvendeztetjük meg közönségünket. Fontos mérkőzés jön és egy feljutó csapat, amely okozott már meglepetéseket.

A ZTE FC-nél nincs eltiltott, viszont akadnak betegségek, s ahogy Boér Gábor fogalmazott, vasárnapig kiderül, hogy ki miként jön rendbe. A Budafok eddig hat mérkőzést vívott meg, legyőzte a Kisvárdát, majd a legutóbbi két találkozóján az MTK-t és a DVTK-t. Önbizalom-hiányos biztosan nem lesz vasárnap sem a vendégcsapat… Kulcsár Kornél az egyik olyan játékos, aki fazont ad az együttesnek, és ő az, aki 2019 januárjában éppen a ZTE-től igazolt Budafokra. Természetesen az ellenfél játékáról és saját csapatával szembeni elvárásai­ról is kérdeztük az egerszegi szakvezetőt.

– Pozitív szériában van a Budafok, amely nem nyújt extrát, a védekezésre épít, de azt jól csinálja – állapította meg Boér Gábor. – Mi is voltunk jó szériában, s ha a Paks ellen az első félidőben kihasználjuk a négy tiszta helyzetünket, akkor most lehet, hogy egy győztes meccs után várnánk az újoncot. A vereség benne van a sportban, ezen már túl kellett jutnia a játékosoknak is, és javítani kell idehaza. A helyzetkihasználáson szintén javítani kell, hiszen az egyik legtöbb gólt lövő csapat vagyunk a mezőnyben. A legfontosabb, hogy vasárnap hatékonyabban futballozzunk, csak így lehet meg a győzelem.

A kormány csütörtöki döntése értelmében péntektől a szabadtéri sportrendezvényeken is kötelező lesz a nézőtéren a szájmaszk viselése, így vasárnap a ZTE-stadionban is ez lesz a „módi”.