A ZTE FC-nek a lehető legtöbbet kell kihoznia az őszi NB I-es hajrából

Szünettel „folytatódik” az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság. Nem tudni, hogy az NB I-ben jelenleg 11. helyen álló ZTE FC-nek jól jön-e a válogatott programja miatti pihenő, de a szombati, Mezőkövesd elleni összecsapás (1-1) után még inkább igaz a megállapítás: nagyon elkelne már egy győzelem a zalai csapatnak.

A Mezőkövesd elleni hazai döntetlen attól „hangos”, hogy a ZTE FC két büntetőt is elhibázott, Babati Benjamin és Radó András révén. Illetve fogalmazzunk úgy: a vendégek kapusa, Szappanos Péter kivédte ezeket. A ZTE korábbi hálóőre a találkozó után annyit mondott: készült mindkét támadóból a meccs előtt, hiszen eddig ők lőtték a büntetőket, de persze kellett a megérzés is.

– Remek érzés, hogy kivédtem ezt a két büntetőt, de azért nem ájulok el magamtól – fogalmazott Szappanos Péter. – Babatival csapattársak voltunk négy évig és jó barátok vagyunk máig, jól is lőtte a büntetőt, de eltaláltam az irányt. Radó esetében sokat segített Berecz Zsombor, aki azt mondta, lehet, hogy középre fogja lőni a zalai fiú. Az utolsó pillanatban döntöttem, hogy maradok középen, ami bejött. Örültem, hogy újra a ZTE-stadionban játszhatok, szép éveket töltöttem itt, de annak is örülök, hogy váltottam. Mezőkövesden megújultam. Az pedig különleges helyzet volt Egerszegen, hogy a ZTE szurkolói is szeretettel fogadtak és a minket elkísérő drukkerek is engem ünnepeltek.

A két ZTE-játékost pedig már csak amiatt sem lehet hibáztatni, mert eddig nem rontottak büntetőt (a DVSC meccsen ugyan szintén kimaradt egy 11-es, de azt Mitrovic végezte el, s akkor is Kassai volt a játékvezető…). Babati Benjamint mindenesetre nem sokkal a tizenegyese után lecserélte Dobos Barna. A trénert megkérdeztünk arról: a váltás esetleg annak szólt-e, hogy látta, játékosát megviselte a sikertelen lövés.

– Nem azért cseréltem le, mert kihagyta a büntetőt – válaszolta Dobos Barna. – Már a félidőben is érlelődött a gondolat, hogy áttérjünk a kétékes játékra, és ekkor döntöttem el, hogy váltunk. Egy ilyen meccs után biztatni kell a csapatot és a két hibázó játékost is, ezzel együtt nem örültem, hogy hibáztak. Megint közel voltunk, hogy egy élcsapatot kapjunk el, de nem sikerült. Újonc együttesként is felépített a játékunk, és menni kell tovább.

Megfogalmazódott a ZTE FC-vel kapcsolatban, hogy az ötödik mérkőzése óta nyeretlen, ami természetesen igaz. Nem szépíteni kívánjuk a helyzetet, de ebben a sorozatban a ZTE játszott két dobogóssal, illetve benne volt a szériában az Újpest elleni idegenbeli meccs is. Öt mérkőzésen egy vereség és négy döntetlen a mérleg. A játékkal nincs különösebb baj, csakhogy nem ez, hanem a pontok számítanak. De ez sem újdonság, mindenki tisztában van vele.

A bajnoki szünet után (november 25.) a ZTE FC az FTC vendége lesz, az sem lesz könnyű „eset”…Aztán jön két hazai találkozó (DVSC, Kaposvár), az őszt pedig a Puskás FC vendégeként zárják a kék-fehérek. Ebből a sorozatból kellene kihozni a legtöbbet, hogy a mostani 11. helyezésnél kedvezőbb pozícióban telelhessen majd a csapat.

A bajnoki szünetben sem marad egyébként meccs nélkül a ZTE FC, ugyanis most szombaton 14.30 órától a stadionban a horvát élvonalban szereplő Varasd lesz a vendég.