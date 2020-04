A ZTE FC azt tervezi, hogy a jövő héten edzésbe áll

Egyelőre nincs konkrétum arról, hogy mikor folytatódhat a labdarúgó NB I. sorozata. A tulajdonosok és a MLSZ elnökének egyeztetése megtörtént, ezt követheti majd a döntés meghozatala. A ZTE FC a jövő héten szeretné elkezdeni a közös edzéseket, legalábbis ha a járványügyi helyzet nem romlik.

Továbbra is a levegőben lóg szerte a világban a labdarúgó-bajnokságok befejezésének mikéntje, hiszen gyakorlatilag leállt a teljes futballélet. Az NB I-ben szereplő ZTE FC játékosai is várnak, de csak arról érkeznek hírek a kék-fehéreknél is, hogy ki, mivel üti el az időt, meg persze arról, hogy mindenki edz, egyelőre egyénileg, az előre elküldött edzésterv szerint. Szombati számunkban Végh Gábor, a ZTE FC tulajdonosa nyilatkozott lapunknak, aki elmondta, mit tartana a mostani helyzetben jónak. Sokan – legalábbis a különböző fórumokon – kiálltak véleménye mellett, miszerint a mostani állapot szerint kellene befejezettnek tekinteni a bajnokságot, és nem lenne kieső, a létszámot pedig az NB II. pillanatnyi első két helyezettjével kibővíteni, így 14 csapatos NB I. rajtolhatna az ősztől.

Az UEFA ajánlása viszont továbbra is az, hogy minden nemzeti bajnokságot be kell fejezni, ám éppen a mikéntjére nincs még konkrét javaslata, illetve megoldása az európai szövetségnek. Az UEFA álláspontja is érthető, hiszen egy sor szerződés köti (jogdíjak, reklámszerződések), nem beszélve a nemzetközi kupák nyári elindításáról. Az MLSZ NB I-es bizottságának vezetője, Róka Géza szerint ahhoz, hogy idehaza június 30-ig, egy gyorsított menetrenddel (szerda-szombat) befejeződjön a szezon az élvonalbeli együtteseknek, ahhoz legkésőbb május 10-ig el kellene kezdődnie a csapatszintű edzéseknek, ám a sportvezető erre nem sok esélyt lát.

Azt is megemlítette: pillanatnyilag arra várnak, hogy a kormány milyen intézkedéseket rendel el az április 11. utáni időszakra.

A ZTE FC sportigazgatóját, Sallói Istvánt kérdeztük, mennyire ért egyet Róka Gézával, illetve arra is kíváncsiak voltunk, hogy van-e bármiféle változás a csapatnál.

– Egyet kell, hogy értsek az NB I-es bizottság elnökével, hiszen ha a folytatás mellett dönt az MLSZ, akkor a csapatoknak három hét közös felkészülés kell az első mérkőzésig – hallottuk Sallói Istvántól. – Nekünk is arra kell készülnünk, hogy valahogy, de folytatódni fog a bajnokság. Európában sorra kezdik el a csapatok a közös edzéseiket, most mi is azt tervezzük, hogy húsvét után csapatszinten elkezdjük a munkát. Természetesen csak akkor, ha nem romlik a járványügyi helyzet, és marad a jelenlegi állapot.

Az NB I. 2019/20-as kiírásából még nyolc teljes forduló, valamint a Ferencvárosnak a Debrecen és az Újpest ellen elmaradt mérkőzése, vagyis 50 találkozó van hátra. A magyar kupában a két oda-visszavágós elődöntőt és a finálét kellene lejátszani.