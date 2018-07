A ZTE FC 9 éve nem kezdett győzelemmel, Babati egy sárgát sajnál

Furcsának tűnt a vasárnap esti Siófok–ZTE FC NB II-es labdarúgó-mérkőzés utáni sajtótájékoztató, hiszen az elhangzottak alapján (ha nem is mindennel) a két edző elégedett volt. A 3–2-es ZTE-siker kissé szerencsés, de nem is érdemtelen.

Rögtön az elején tisztázzuk, hogy miért volt benne a szerencse a ZTE győzelmében. Szerencse ugyebár mindig kell, vasárnap például az utolsó négy percben fordult a kocka. A Siófok hátrányból fordított (2–1), s ha nem véd biztosan az egerszegi kapuban Zöldesi, akár el is dönthette volna a házigazda a mérkőzést. Az első félidőben viszont a ZTE FC játszott jobban, ugyanakkor talán több hibával, emiatt nem esett gól, egészen a 45. percig, amikor a horvát Aljosa Vojnovic kapásból lőtt szép gólt. A mérkőzés végén pedig a másik új nyári szerzemény, Madarász Márk villant egy 20 méteres bombával, s ez volt az a gól a 86. percben, ami ott és abban a pillanatban visszahozta az esélyt a zalaiaknak. Ha nincs ez, talán nincs ZTE-siker sem.

Mindenesetre Varga Attila, a Siófok vezetőedzője őszinte volt: mindkét egerszegi gól tetszett neki.

– Szeretnék gratulálni a ZTE-nek, idegenben nyerni mindig nagy fegyvertény – mondta a találkozó után a Balaton-partiak szakvezetője. – Két olyan csapat találkozott, amelyik támadni akart, az elsőben jobb volt a ZTE, a másodikban viszont egy sokkal szenvedélyesebb Siófok futott ki a pályára. A ZTE két szép lövésből lőtt gólt, őszintén megmondom, még nekem is tetszettek. Sokat dolgoztunk a sikerért, de egy apró hiba megpecsételte a sorsunkat. A látottak alapján viszont optimista vagyok a folytatást illetően.

Nagy Tamás, a ZTE FC vezetőedzője érthető módon örült a sikernek, de persze azt is elismerte, hogy a második félidőben, annak is az elején megfogta őket a Siófok agresszívebb játéka.

– Fontos három pont ez számunkra, hiszen mi is egy alakuló csapat vagyunk – hallottuk Nagy Tamástól. – A siker értékét növeli, hogy egy jó csapatot győztünk le. Nem kezdtük jól a második félidőt, azt akartuk elérni, hogy minél kevesebb pontrúgást végezzen el az ellenfél, ám éppen ilyenek után kaptuk a gólokat. Ez egy ki-ki meccs volt, ma nekünk volt egy kis szerencsénk.

A harmadik ZTE-találatot Babati Benjamin szerezte, aki a 90. percben tört be a 16-oson belülre, ahol elsodorták. Babati belőtte a 11-est, de második sárga lapja után kiállították. Az egyiket sajnálja is a gólszerző…

– Elérte a jobb lábamat a védő, ez szerintem tizenegyes volt – mondta el már a csapatbusz mellett Babati Benjamin, amikor a góljáról kérdeztük, és persze a piros lapról is. – Sajnálom ezt a két sárgát, de inkább az elsőt. Azt nem kellett volna kapnom. A második? Négy perc alatt fordult meg a mérkőzés a mi javunkra, belőttem a vezető találatot. Ilyenkor az emberben óriási érzelmek szabadulnak fel. Odafutottam a zalai közönséghez és felkapaszkodtam a kerítésre, utólag már tudom, hogy nem kellett volna. Ám ott és akkor az ember ilyet nem mindig tud mérlegelni. Nem ez, hanem az első sárga volt a hiba.

Babati tehát túlzott gólörömért kapta a második sárgát. A ZTE FC győzött, méghozzá az első fordulóban, amire 2009 óta nem volt példa. Azóta egyetlen bajnoki nyitányon sem sikerült nyernie, úgyhogy ez egy kiváló nyitány volt és biztató. Ugyanakkor még csak egy találkozón jutott túl a ZTE FC, s anélkül, hogy ünneprontásnak venné bárki is, egyelőre várjuk meg a folytatást. Voltak még hullámvölgyek a játékban vasárnap, de ez így, az elején nem ritka.

Vasárnap a Csákvár látogat Egerszegre.