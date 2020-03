A Zalaszám-ZAC fedett pályás idénye jól sikerült

Az biztos, hogy a sport világában is rendkívüli esztendőként vonul majd be a történelembe 2020, aminek persze még nincs vége, de a bizonytalanság körüllengi. Mégis, az év első feléről lehet és érdemes is számot vetni, hiszen az atlétikai fedett pályás szezon idehaza még „rendben” lement, bár a Kínába tervezett márciusi fedett pályás világbajnokságot már törölték. A Zalaszám-ZAC mindenesetre egy sikeres fedett pályás szezonon jutott túl.

– Furcsán kezdődött a háromszázhúsz egyesületi tagot számláló sportegyesületünk kétezerhuszadik évi szezonja – nyilatkozta megkeresésünkre Szakály István, a Zalaszám-ZAC ügyvezető igazgatója. – A tavalyi évi beszámoló és tisztújító közgyűlésünket át kellett hozni január végére, és a sikeres szakmai, szervezési és gazdasági évet egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. Az eseményt azért csúsztattuk két hónapot, mert ígéreteket kaptunk a legnagyobb zalaegerszegi cégektől a mezreklám megvásárlására. Ez az ígéret nem valósult meg. Viszont, akikre már 17 éve számíthatunk – névadó főszponzorunk, a Zalaszám Informatika – előre hozta a szponzorálást, és újabb esztendőre megkötöttük dr. Szász Péter úrral a névhasználói szerződést. Ami a téli versenyeket illeti, az ügyvezető szerint nem kell szégyenkezniük, mi több, büszkeséggel tölthetik el őket az elért eredményeik. – A Zalaszám ZAC kizárólag amatőr státuszú sportolókkal foglalkozik, a fedett pályás szezont is kizárólag a versenyeztetési költségek térítésével, viszont profi eredményekkel zártuk! – jelentette ki Szakály István. – Öröm számunkra, hogy minden korosztályban lett országos bajnokunk. Szűcs Valdó, dr. Csóra Zsanett, Muszil Ágnes és Röszler Dóra nyakába akasztottak aranyérmet, de a bajnokokon kívül további kilenc éremmel és tizennégy döntős bajnoki helyezéssel utazhattak haza atlétáink Zalaegerszegre. Az országos bajnokságokon való részvételért és a hazai fedett pályás versenyek megrendezéséért örökös hálával tartozunk a lokálpatrióta egerszegi vállalkozóknak. Tessék elképzelni, hogy januárban még üres a kassza, az önkormányzat csak a költségvetése elfogadása után, áprilisban fizeti az első támogatást. Ám ott voltak ezek a támogatók, és engedtessék meg, hogy fel is soroljam őket név szerint: dr. Szász Péter, Mayer Miklós, Gyarmati Tamás, Magyar Dezső, Panker Endre, Virág József, Kondor Zsolt, Kósa Lajos, Peresztegi Imre és a ZÁÉV leányvállalatai, Tóth Zoltán, Karmacsi József, Rosta Gyula. Rájuk a nehéz anyagi helyzetünkben 1992. évi megalakulásunk óta mindig számíthatunk. Szakály István azt is megemlítette, hogy időközben két élsportolójuk – úgymond – „beárazta magát" az atlétikában az elért eredményeikkel, méghozzá szokatlanul magas összegekkel. – Veiland Violát azonnal elengedtük, viszont Szűcs Valdó korábbi és idei fejlődésére való tekintettel polgármester úrral megállapodtunk, hogy kerül amibe kerül, Szűcs Valdó kell nekünk – mondta Szakály István. – Saját nevelésű gátfutónk, miután elvégezte egyetemi tanulmányait Angliában, családi okok miatt menyasszonyát követte az Egyesült Államokba. Anyagi igényeit így sikerült kielégíteni, most New York mellett él, és jó körülmények között készülhet. Sajnos a fedett pályás világbajnokság a koronavírus-járvány miatt elmaradt, pedig jó formában volt Valdó. Edzésfeltételei jók, az anyagi eszközök rendelkezésére állnak. Angliai edzője, James Hillier írja az edzésterveit, aki viszont elköltözött Indiába. Ám ahogy ismerem Szűcs Valdó céltudatosságát, ez nem lehet akadály. Bár Valdó nem itthon készül, ám nélküle is van atlétika Zalaegerszegen, annak ellenére is, hogy tizenkét szakképzett edzőnk még nem kapott egyetlen fillért sem az első negyedéves munkájáért. A feladatok pedig jönnek sorban, bár a folytatás és a szabadtéri szezon indulása és megrendezése teljesen bizonytalan. A Magyar Atlétikai Szövetség – ahogy Szakály István fogalmazott – „idén is ránk sózta a Magyar Csapatbajnokság dunántúli döntőjét". Aztán május 17-én a hagyományos WHC és Zalaszám Kupa országos versenyeket kellene megrendezniük, ha lehet. Annyi viszont bizonyos, hogy a szintén hagyományos április végi Euro-Geo és Zalaerdő Kupa elmarad. Ám az atléták úgy készülnek, hogy lesz folytatás. – Mivel mi valóban amatőrök vagyunk, biztos bevételünk csak a szponzorok reklámbevételéből lenne… – folytatta evvel Szakály István. – Viszont bizakodóak vagyunk, hogy az önkormányzattal megkötött szerződésünk megvalósul, és reméljük, hogy a MASZ is átad az állami támogatásából műhely- és utánpótlás-nevelési támogatást. Az is biztató, hogy a megválasztott kibővített elnökség és felügyelő bizottság a helyén van, és irányítja a klubot. Jómagam abban bízom, hogy néhány szakmai átszervezéssel sikerül átmenteni értékeinket, mire újra helyreáll a világ rendje.