A Szolnoki Olaj KK nyert Zalaegerszegen

Szombaton este a férfi kosárlabda NB I A-csoport 6. fordulójának rangadóját rendezték Egerszegen. A forduló előtt harmadik Zalakerámia-ZTE KK a címvédő és éllovas Szolnoki Olaj KK-t fogadta. A ZTE KK az első félidőben még reménykedhetett, de később elúszott számára a bravúr lehetősége.

Zalakerámia-ZTE KK – Szolnoki Olaj KK 75-95 (28-28, 26-27, 13-25, 8-15 )

Zalaegerszeg, 2500 néző. Jv.: Kapitány, Praksch, Goda.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

ZTE KK: Ware 8, Thompson 22/6, Gliebov 6, Szabó Zs. 13/9, Agafonov 18/6. Csere: Kis R. 2, Bagó 2, Papp, Durázi, Doktor, Gulyás 4. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Szolnok: Arrington 12/6, Vojvoda 12/6, Benke 12/6, Milosevic 18/12, Tóth Á. 6. Csere: Murphy 10/3, Andric 6, Kovács P., Rowsey 16/9, Csák 2 Vezetőedző: Dragan Aleksic.

Nem kellett csodálkozni rajta, hogy a találkozót gyakorlatilag telt ház előtt rendezték, és azon sem, hogy a szolnokiak bemutatásakor Benke Szilárdot hatalmas taps fogadta. A ZTE KK-t két szezonon át erősítő válogatott kosárlabdázó méltán volt a zalai közönség egyik kedvence, aki a nyáron igazolt a Tisza-partiakhoz.

A mérkőzés kezdetére a mérkőzésen közreműködő biztonsági őrök sorfalat alkottak, aminek szomorú apropója volt. Váratlanul elhunyt kollégájuk Zsuppány Zsolt, aki rendszeresen közreműködött az egerszegi sporteseményeken, s maga is szurkolója volt a ZTE csapatainak, így a kosarasoknak is. A gyászszünetet követően remek hangulatban indult a találkozó és kemény szoloki védekezéssel. A címvédőnek nagyon erős csapata van, amiből már az elején ízelítőt kaptunk. A ZTE nem is találta nagyon a vendégek védekezésének ellenszerét, miközben a Szolnok jól támadott. Benke kétszer zsákolással fejezte be az akciót (13-19). Zalai időkérés után kezdett magára találni a hazai együttes, azonban a Szolnok támadásban lendületben maradt. Thompson kosarai jöttek jól az egerszegieknek, sőt, ő volt az, aki a negyed végén egyenlített (28-28). Bencze Tamás magasított csapatán, így nem volt már annyira hatékony a Szolnok játéka sem, maradt a szoros állás, de egy jó sorozattal megint lépett ellépett Szolnok (32-41). Ha így nézzük, hullámzott a játék, amire ráerősített Agafonov hármasa és Thompson újabb kosara, s máris ott volt a Szolnok nyakán a ZTE KK (40-43). Változatos, jó mérkőzés volt, mindkét oldalon remek teljesítményekkel. Szabó Zsolt megrázta magát, két távolija jókor jött csapatának, és Agafonov is kezdett belejönni, míg a másik oldalon Milosevic és Benke volt az ellenfél legveszélyesebb játékosa. Az első félidő minimális vendégvezetéssel zárult (54-55).

A második félidőben sem maradt el a nagy csata, de már kevesebb pont esett. Agafonov tripla-duplája vezetést eredményezett a ZTE-nek (59-57), a szolnokiaknál pedig Tóth Ádám már a negyedik hibáját gyűjtötte be és valóban rangadó volt ez az összecsapás. Egyre forróbb lett a hangulat, amiből a vendégek jöttek ki jobban (65-73), majd Rowsey kapta el a fonalat, aki nem tudott hibázni. A legnagyobb különbség alakult ki a találkozón (67-80), s innen indult az utolsó negyed is. Mindenképpen kellettek volna a hazai kosarak, de hiába voltak meg a lehetőségek, azok rendre kipattantak a gyűrűből. Elúszni látszott a mérkőzés, hiszen a Szolnok védekezésén nem tudott fogást találni a házigazda. Noha a szolnokiak sem termelték a kosarakat, de a 35. percben 18 pontra hízott az előnyük (69-87). A ZTE KK mindössze egy duplát ért el eddig ebben a negyedben, amivel nehéz mérkőzést nyerni. Tegyük hozzá, a Szolnok is nagyon gyengén teljesített ekkor, de megvolt az az előnye már, amivel megnyerte a találkozót.

A ZTE KK noha bravúrra készült, de erre igazából csak az első félidőben volt esélye, a harmadik negyedben kicsúszott a kezéből a mérkőzés. Győzött az esélyesebb Szolnok.