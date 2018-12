A Szepetnek hétgólos mérkőzésen győzte le a Semjénháza együttesét

A tavaszról előre hozott 17. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztályban. A játéknap rangadóján a Szepetnek hétgólos mérkőzésen, három büntetőt is értékesítve győzte le a Semjénháza együttesét. A Hévíz–Csács-NSE és a Zalaszentgrót–Becsehely találkozók elmaradtak.

Szepetnek–Semjénháza 4-3 (1-0)

Szepetnek, 150 néző. Jv.: Kubicsek M.

Szepetnek: László – Kollár (Szabó), Kozári, Kotnyek, Petánovics, Völgyi, Nagy, Kiss Cs. Horváth (Balassa), Takács D., Bilák (Kobra). Edző: Domján László.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Kapuvári, Schuller, Pápai, Novák, Orbán, Pál Mi., Pál Ma. (Horváth M.), Dömötör (Orsós), Szakmeiszter J., Szollár. Edző: Németh István.

A mérkőzés első félidejében a hazai csapat birtokolta többet a labdát, a vendégek kontratámadásokra építettek. A mély talajon a kapuk keveset forogtak veszélyben, mezőnyben folyt a játék. Az első játékrész hosszabbításában Bilák lépett ki a védők közül, Szakmeiszter kapus buktatta, 11-es, a büntetőt Nagy Tamás értékesítette. A második félidő első 15 percében a vendégvédők kétszer is szabálytalankodtak 11-est érően Takács Dáviddal szemben. Mindkét esetben Nagy Tamás bizonyult kíméletlen végrehajtónak. A 65. percben Kiss Jácint kapufára lőtt labdája kipattant, 5 méterről Kobra a hálóba pofozta. A vendégek a 73. percben Orsós révén szépítettek, de úgy nézett ki, hogy eldőlt a mérkőzés a hazaiak javára. Azonban az utolsó öt percben Szollár és Horváth góljaival a Semjénháza előtt megnyílt az egyenlítés lehetősége. A hosszabbításban a hazaiak védelme jól zárt, illetve Schuller kiállítása jelentett még eseményt. A mély talajú pályán két jól felkészített csapatot láthatott a közönség, és a hazaiak győzelme a játék képe alapján megérdemelt a jól küzdő Semjénháza ellen.

Gólszerzők: Nagy T. (3, mindhárom 11-esből), Kobra, ill. Horváth M., Szollár, Orsós.

Jók: Takács, Nagy, Cs. Horváth, Kiss, Kollár, ill. Szollár, Novák.

Kiállítva: Kónya (60., Semjénháza), Schuller (92., Semjénháza).

U19: Szepetnek–Semjénháza elhalasztva.

Creaton-Lenti TE–Flexibil-Top Zalakomár 4-1 (0-0)

Lenti, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Lenti TE: Balogh B. – Lovrencsics, Mihalecz, Balogh G. (Sebők), Sárkány, Kiss K., Balog M., Ágoston, Dolmányos, Mayer (Podszkos), Varga T. Edző: Szarka Péter.

Zalakomár: Horváth R. – Losonczi, Bagó Ba., Csalló, Fábián, Horváth J., Madarász, Horváth Zs., Bagó Bá., Daróczi, Mészáros. Megbízott edző: Kutasi Tamás.

Az első félidőben kiegyenlített játék folyt a csapatok közt, helyzetek alig adódtak a kapuk előtt. Majd a második játékrészben a hazaiak nagyobb hangsúlyt fektettek a támadásokra, s a 66. percben Sebők átadásából Kiss megszerezte a vezetést. Ezután a hazai csapat visszább állt és ez megbosszulta magát, a vendégek kiegyenlítettek. A hazaiak persze mindenképpen a maguk javára akarták fordítani a mérkőzést. Az utolsó tíz percben Sebők szebbnél szebb gólokból elért mesterhármasával biztosan megnyerték a találkozót, és otthon tartották a három pontot.

Gólszerzők: Sebők (3), Kiss K., ill. Mészáros.

Jók: Sebők, Mihalecz, Dolmányos, Varga, Kiss, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Bagó Ba. (94., Zalakomár).

U19: Lenti–Zalakomár 12–1.

Olajmunkás Gellénháza–Zalalövő 2-1 (1-1)

Gellénháza, 50 néző. Jv.: Varga P.

Gellénháza: Osbáth – Horváth P., Papp T., Bognár, Nagy B., Szabó B., Czibor, Odonics, Illés (Bencze, Németh R.), Horváth L., Pilisi. Edző: Bencze Péter.

Zalalövő: Dóra – Cseresznyés (Tóth G.), Horváth T., Kiss B., Flander, Zsoldos An., Kellner, Cser, Sipos (Darabos), Zsoldos At., Penczák. Edző: Vaspöri Zoltán.

Hazai szempontból nem túl biztatóan kezdődött a mérkőzés, hiszen a vendégek igen határozott támadójátékkal léptek fel, látszott, hogy pontért, pontokért jöttek. Sorra nyerték a párharcokat, vezették támadásaikat. Hamar jött a góljuk is, Kellner már a 12. percben betalált. A játékrész vége felé kezdett magára találni az Olajmunkás, és így Odonics szép lövése révén döntetlennel vonulhattak szünetre a csapatok. A második félidőben jelentősen feljavult és átvette az irányítást a hazai csapat, erős nyomás alatt tartották ellenfelüket, ám sokáig nem sikerült gólt szerezniük. Igen kemény volt az ellenállás, ezt jelzi a vendégeknek kiosztott hét sárga lap is. Már-már úgy látszott, hogy elviszik az egyik pontot, hiszen a 87. percben Dóra 11-est is hárított, ám a büntetőt követő második szögletet Bognár a védők közreműködésével a kapuba csavarta, így ha nehezen is, de sikerült nyernie a Gellénházának.

Gólszerzők: Odonics, Bognár, ill. Kellner.

Jók: az egész csapat, ill. Horváth T., Cser, Cseresznyés, Zsoldos An., Zsoldos At.

U19: Gellénháza–Zalalövő 4-0-nál félbeszakadt.

Lets Do It Technoroll Teskánd–Femat Csesztreg 1-2 (1-1)

Teskánd, 50 néző. Jv.: Lakics P.

Teskánd: Kozma – Gulyás, Karvalics, Pergel B., Magyar, Toplak (Szekeres), Major, Bedő (Pergel D.), Czigány (Czömpöl), Kiss P., Balogh A. Edző: Pergel Attila.

Csesztreg: Csuk – Pál, Szekeres, Horváth R., Kiss Ba., Nagy N., Nagy M. (Kancsal), Szabó Sz. (Fábián), Molnár G., Kiss Bá., Nagy R. Edző: Németh Imre.

Gyenge színvonalú mérkőzésen megérdemelten nyert a Csesztreg a motiválatlan Teskánd ellen. Ezen a találkozón ismét három komoly sérülést szenvedtek a hazai játékosok, köszönhetően a hosszú bajnokságnak és a kupamérkőzéseknek. A hazaiak a kitűzött őszi célt teljesítették, s bíznak a sérültek mielőbbi felépülésében. Minden csapatnak jó pihenést és kellemes ünnepeket kíván a Teskánd csapata.

Gólszerzők: Pergel B., ill. Kiss Ba., Nagy M.

Jók: Kozma, Pergel B., Kiss, ill. Nagy N., Nagy M., Kiss Ba.

U19: Teskánd–Csesztreg 7-0.

Police-Ola–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 3-1 (0-0)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Kocsondi J.

Police-Ola: Szilasi – Szekeres (Kovács B.), Papp D., Igazi, Kócza, Lukács B., Bognár (Sonkoly), Erdélyi, Goldfinger, László, Vizlendvai (Csiszár). Edző: Czigola Zsolt.

Kiskanizsa: Parragi – Boros, Piecs, Varga D., László, Anger, Abay Nemes, Horváth G., Ötvös, Nagy R., Rácz. Edző: Lukács István.

Jó iramú, lüktető mérkőzést játszottak a csapatok. Az első félidőben mindkét együttes előtt adódott egy-egy óriá­si lehetőség, de ezek kimaradtak. Fordulás után gyors gólváltást követően a hazaiak több helyzetet dolgoztak ki, amiből kettőt értékesítettek, és megérdemelten nyerték a találkozót.

Gólszerzők: Erdélyi, Vizlendvai, Papp D., ill. László.

Jók: az egész csapat, ill. Anger, László.

U19: Police-Ola–Kiskanizsa 14-1.

FC Keszthely Lazzarin Café–Kinizsi SK Gyenesdiás 0-5 (0-3)

Keszthely, 60 néző. Jv.: Major Zs.

Keszthely: Gujgiczer – Hudop, Pintér, Horváth G., Pál, Marton, Németh A., Balása, Soós, Molnár A., Bogdán. Edző: Németh István.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R. (Szokoli), Tarnóczai, Hegyi, Szőcze, Sipőcz, Czafit, Pálfi, Acél (Mátó), Balogh G. (Kiss B.), Kovács D. Edző: Kocsis Norbert.

Nagyon mély talajú, szinte játékra alkalmatlan pályán került megrendezésre a mérkőzés. A Gyenesdiás támadólag lépett fel az erősen tartalékos Keszthely ellen. Jól védekezett a hazai csapat, majd egy, a hazaiak szerint lesről született találattal vezetést is szereztek a vendégek. A jobb játékosokból álló Gyenesdiás a gól után magabiztosabbá vált és Szőcze Csaba vezérletével megérdemelten jutott háromgólos vezetéshez a szünetig. A második félidőben is többet birtokolták a labdát a vendégek, és Szőcze jobbnál jobb labdákkal dobta támadásba társait. A cserék nélkül kiálló Keszthely egyre jobban elfáradt. A 70. percben gólt szereztek a hazaiak, azonban a játékvezető érvénytelenítette a találatot. A nyolc volt keszthelyi játékossal felálló Gyenesdiás magabiztos győzelmet aratott.

Gólszerzők: Czafit (2), Tarnóczai, Kovács D., Gujgiczer (öngól).

Jók: Balása E., Németh A., Marton T., Pál B., ill. Szőcze, Czafit, Balogh G., Szabó Á.

U19: Keszthely–Gyenesdiás 4-1-nél félbeszakadt.

A Hévíz–Csács-NSE és a Zalaszentgrót–ZNET-Telekom Becsehely találkozó elmaradt.

Tudósítottak

Gellénháza Bartusch Géza

Keszthely Németh István

Lenti Kosár Lajos

Police-Ola Kovács József

Szepetnek Harmat János

Teskánd Pergel Attila

