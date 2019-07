A roncsderbi legjavát Gyenesdiáson láthatta a nagyérdemű

A Balaton-parti településen rendezték meg a hétvégén a roncsderbi országos bajnokság 5. fordulóját, ami egyúttal a II. Bakos Csaba-­emlékverseny is volt.

Kellemes nyáridőben került megrendezésre a hagyományos, július közepi, gyenesdiási futam, aminek beindításában jelentős szerep jutott Bakos Csabának. Csapattársai a verseny megrendezésével és jó eredményeikkel is ápolják emlékét.

A murvás, földes pályát úgy alakították ki, hogy a gyorsasági szakasz mellett kanyargós rész is próbára tette a pilóták technikai tudását. Nem is maradtak el a látványos borulások, hatalmas porfelhők, és minden más, a sportágat látványossá tevő elemet is felvonultattak vasárnap a Faludi-síkon.

– A 11 kategóriában 66 versenyző állt rajthoz, és mind a nézők, mind a versenyzők jól szórakoztak – állapította meg a nap végén Lakatos Dezső, a rendező Kustánszeg SE elnöke, aki a verseny kapcsán még elmondta: – A bajnokságban szoros az élmezőny, pár pont különbség van a csapatok és a versenyzők között, így izgalmas hajrára számítok a folytatásban. Amire három hét múlva nálunk, Kustánszegen kerül sor. Mindenkit várunk!

A gyenesdiási verseny zalai pontszerzői (a külön nem jelzett versenyzők kustánszegiek).

Ifjúsági: 2. Klitza Dominik, 4. Elmont Richárd. Épített: 1. Thomas Labi. Lada: 3. Nagy Sándor, 4. Hardi Ferenc.

Széria kicsi: 5. Tunkel Nándor. Közép: 1. Paizs Zoltán (Nagypáli), 3. Lakatos Dominika, 4. Karbovszky Ferenc. Nagy: 3. Végh Zoltán.

AS: 2. Ungi Károly, 3. Farkas Friderika, 4. Simon Balázs, 5. Tunkel Nándor, 6. Móricz Zsolt.

Amatőr: 2. Klitza Dávid, 6. Németh Ádám. Női: 1. Lakatos Dominika, 3. Sümecz Edina, 4. Farkas Friderika, 5. Kocsis Renáta, 6. Szabó Brigitta.

Szuper: 2. Karbovszky Ferenc, 3. Ungi Károly.

Szerelő: 2. Milinte Márk.