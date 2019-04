A pénteki folytatásért harcol a ZTE NKK Győrben

Szombaton nem sikerült „megvédenie” pályaelőnyét a ZTE NKK női kosárlabdacsapatának, amely hazai környezetben kapott ki a Győrtől a bronzcsata első találkozóján. Kedden (18.00) a kisalföldiek lesznek a pályaválasztók, és akár le is zárhatják a párharcot – amit éppenséggel el akar kerülni a ZTE NKK.

Nem volt igazán jó, ám annál küzdelmesebb a szombati nyitány, amit a CMB CARGO UNI Győr nyert meg 74-68-ra. Az egerszegiek, akik az alapszakaszban kétszer is legyőzték a Győrt, túl sok üresjáratot engedtek meg maguknak a mérkőzés folyamán, viszont a hajrában, ha pontosabbak, akkor még szorosabbá is tehették volna a mérkőzést.

Az utolsó negyedben például csaknem öt percig mindössze egy kosarat tudott az egerszegi együttes elérni, ám még így sem úszott el számára végleg az esély a győzelemre. Csakhogy, amikor elkezdett újra eredményesebben játszani, arra már a Győr megszerezte magának azt a biztonságos 10-12 pontos előnyt, amit már nem akart kiadni a kezéből, annál ugyanis jobb csapat.

Amúgy pedig az egész mérkőzésre jellemző volt, hogy sok lehetőség maradt ki (volt a Győrnek is ilyen rossz periódusa), és ez az, ami miatt talán Gáspár Dávid, a ZTE NKK vezetőedzője is tudja: csapata a szombatinál képes jobb játékra. Az újabb találkozó előtt azt kérdeztük tőle: most miként látja az esélyeket.

– Tudunk jobban is játszani, ez egyértelmű, úgyhogy megpróbálunk visszavágni – hallottuk a vezetőedzőtől. – Nem tudom, mi volt az oka, talán a tét, de szombaton nem igazán játszottuk a kosárlabdát, kicsit erőlködtünk a játékban, ami hibákat szült. Ebben persze a Győr kemény védekezése is közrejátszott. Abban bízom, hogy a keddi mérkőzésen már gördülékenyebb lesz a játékunk, felszabadultabban kosárlabdázunk és remélem azt is, hogy a korábbi kreatív játékot látom majd vissza együttesemtől. Ahogy a mérkőzés után is nyilatkoztam, Győrben is csak a saját játékunkra koncentrálunk és megpróbálunk nyerni, hogy kiharcoljuk a harmadik mérkőzés lehetőségét.

A szakvezető elmondta, hogy minden játékosára számíthat, ám továbbra is igaz, hogy a hosszú bajnoki menetelésnek vannak „utóhatásai”, így a fáradtság mellett már sérülések is gyötrik a társaság több tagját, de mindenki játszani akar. Mert mégis csak egy érem sorsa a tét, és arról az egerszegi lányok sem mondtak még le.

A nők bronzcsatájában a párharc két győztes találkozóig tart. Amennyiben a ZTE NKK-nak sikerül visszavágnia, akkor a 3. mérkőzést május 3-án 17 órától Zalaegerszegen rendezik meg.