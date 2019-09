A Nagykanizsa a Hévízt fogadja az NB III-ban

A labdarúgó NB III Nyugati-csoportjában vasárnap zalai rangadóra kerül sor, hiszen 16 órától az Olajbányász-pályán az FC Nagykanizsa a Hévíz SK-t fogadja. A találkozó esélyese egyértelműen a házigazda együttes, de a „meglepetésfaktor” is él…

A 6. fordulóban sorra kerülő találkozó előtt a két gárda utoljára 2018. június 2-án találkozott tétmeccsen: Hévízen 0-0-ra végeztek, a megyei I. osztályú bajnokság záró fordulójában. Aztán a Kanizsa a sikeresen megvívott osztályozó után feljutott a harmadik vonalba, ezen a nyáron pedig a fürdővárosiak is feljebb léptek egy osztályt. A Nagykanizsa jelenleg ötödik a tabellán, míg a Hévíz a 16. helyen áll Nyugati-csoportban.

– Nem szabad a táblázat állásából kiindulni – ezt már Barna László, az FC Nagykanizsa vezetőedzője mondta, amikor mérkőzés előtti esélylatolgatásra kértük. – Másfelől úgy érzem, nem szabad, hogy a srácok presztízst csináljanak ebből a találkozóból, még ha természetesen tisztában is vagyunk vele, hogy az átlagosnál talán nagyobb figyelem irányul rá Zalában. Nekünk arra kell koncentrálnunk, hogy a múlt heti, hazai pályán elszenvedett vereség okozta csorbát kiköszörüljük, és nem arra, hogy vendégként éppen a Hévíz, vagy teszem azt a Mosonmagyaróvár érkezik. Motiváltak vagyunk, és tudjuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk vasárnap délután. Eltiltásából Ekker Milán visszatérhet a keretbe, ugyanakkor a múlt héten, két sárgát követően kiállított Kovács György egymeccses eltiltást kapott, vele nem számolhatok.

A vendég Hévíz SK tehát egypontos sereghajtóként érkezik a találkozóra, amúgy pedig egyelőre éli az újoncok megszokott mindennapjait, ismerkedik az osztállyal és próbál erősödni. Damina László vezetőedző a felkészülésükről elmondta, hogy az a rangadó előtt is a megszokott mederben zajlott, ám Szi-Péter József továbbra is sérült. Ahogy fogalmazott: fiatal együttese folyamatosan fejlődik, és ahogy látja, „a negatív széria ellenére játékosok belső motivációja továbbra is magas szintű”. A megyei rangadóról pedig elmondta a véleményét…

– Ez a mérkőzés csak nevében megyei rangadó, és csak amiatt, mert a két település Zala megyében található – hallottuk Damina Lászlótól. – Elvégre az egyik oldalon, részünkről van egy fiatal csapat és vele szemben áll egy stabilan ötödik helyezett együttes, amely mögött lassan másfél éves NB III-as múlt húzódik, és megítélésem szerint erősen dobogóesélyes is ebben a mezőnyben. A Nagykanizsa csapatának komoly edzője van és tapasztalt játékosokkal rendelkeznek, vagyis nem vitás, hogy ők az összecsapás toronymagas esélyesei.

Megemlítettük a szakvezetőnek, hogy mindez úgy hangzik, mintha a „meglepetésfaktorról” lemondanának…

– A meglepetés minden meccsben benne van, így ebben a vasárnapiban is – válaszolta a felvetésre Damina László. – A III. Kerület otthonában is úgy kaptunk ki, hogy kevésen múlt a pontszerzés, és legutóbb a Pápa ellen is bennünk volt a meglepetés. Ám a meccseket azok a csapatok nyerik meg, amelyek kevesebbet hibáznak. Nekünk vasárnap is kompenzálnunk kell majd az ellenfél magasabban jegyzett keretét. Ám ehhez folyamatos figyelem kell a pályán, hogy ne hibázzunk. Abban bízom, hogy ismét fejlődtünk annyit, hogy kevesebb lesz a hibánk is.