A mezőny második felében tanyázó csapatok szakvezetői javítanának a pozíciójukon

A megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában szereplő együttesek edzőinek értékelését a második résszel folytatjuk. Ezúttal az ősszel a 9–15. helyen végzett csapatok szakemberei összegeznek.

9. Szalai-Edelholz Zalalövő

Ostrom János: – A terv az volt, hogy az első hatba kerüljünk. A felkészülés jól sikerült, jól kezdtük a bajnokságot, de jöttek váratlan sérülések, és ezáltal egy kicsit visszaesett a csapat. Elég hullámzó teljesítményünk volt, képesek voltunk jó csapatokat megverni, de képesek voltunk bárkitől kikapni is, a végére meg elfogytunk. Az utolsó meccsen például 4-5 hiányzónk is volt, a sérüléshullám végigsöpört rajtunk. A télen szeretnénk erősíteni, a cél továbbra is a középmezőny, de megpróbálunk minél előbb végezni. A hozzáállással, az edzéslátogatottsággal maximálisan elégedett vagyok, de a teljesítmény és a mérkőzések azért hagytak kívánnivalót maguk után. Az eredmények sajnos felesek voltak, de a csapattal elégedett vagyok.

10. Creaton Lenti TE

Szarka Péter: – A nyári felkészülésünk után mindenképp egy remek rajtra készültünk. Hellyel-közzel az eredményességünk úgy alakult az első pár fordulóban, ahogy terveztük. Viszont ezek a mérkőzések rendesen megtizedelték a keretet. Fizikálisan és mentálisan egyaránt, amit aztán nagyon nehezen tudtunk kiheverni, és még így, az őszi szezon végeztével sem merem bizton állítani, hogy teljesen sikerült volna! Bizonyos fokig jókor jött az ősz vége, és bízom benne, hogy a téli felkészülés alatt rendezni tudjuk a sorainkat. Főleg, hogy csapatomban sokkal több van, mint amit a tabellán jelenleg elfoglalt helyezése mutat ebben a mostani, szinte teljesen kiegyenlített mezőnyben. Biztos vagyok benne, hogy tavasszal remek csatározásoknak lehetnek szemtanúi a megyei mérkőzésekre kilátogatók. Addig pedig kellemes ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kívánok mindenkinek!

11. Helsa Andráshida TE

Szabó II Zsolt: – Egy jól sikerült nyári felkészülés után újoncként vágtunk neki az idei küzdelmeknek. A sorsolásunk nem volt éppen a legkedvezőbb, hiszen az első négy hazai mérkőzésünkön jó erőkből álló ellenfelek érkeztek hozzánk, nevezetesen a Gyenesdiás, a Csesztreg, a Szepetnek és a Csács. Emiatt kicsit beragadtunk a rajtnál. Az őszi szezon második felétől kezdtünk magunkhoz térni, amit az is jól mutat, hogy a 14 fordulós őszi idény 1. és 7. fordulója között öt pontot szereztünk, míg a 8. és a 14. forduló között tizenhármat. Összességében azt tudom mondani, hogy a kötelező győzelmeket hoztuk, de bravúrra nem voltunk képesek. A mutatott játékunkkal, néhány összecsapás kivételével, elégedett voltam, az eredményesség terén azonban még javulnunk kell. Ezt nagyban segítheti, ha a régóta sérült kulcsjátékosaink minél hamarabb visszatérnek. A tabella középső része nagyon sűrű, hiszen a 6. helyezett csak 4 ponttal szerzett többet nálunk. Emiatt mondom azt, hogy a bajnokság elején megfogalmazott célkitűzésünk még elérhető, vagyis, hogy a mezőny első feléhez szeretnénk tartozni.

12. Flexibil-Top Zalakomár

Nagy Attila István: – Úgy érzem, a nyáron több csapat is jól erősített, de persze mi is igyekeztünk frissíteni keretünk. Az idény kezdete előtt az edzéslátogatottság sem volt az igazi, ehhez képest a tervezett 15 pont helyett tizenhatot gyűjtöttünk, és véleményem szerint még körülbelül hat bennünk is maradt. Sérülés, tanulás vagy éppen munkahelyi elfoglaltság miatt a tréningek alkalmával voltak nehézségeink, s ezeket a körülményeket figyelembe véve azt mondhatom, hogy az őszünk ennyire volt elég. Egyes meccseken sok volt a kapott góljaink száma. Arra mindenképpen készülnünk kell, hogy rögzített helyzetekből ne kapjunk annyit. Ehhez kapcsolódva tény, hogy a holtversenyben a mezőny harmadik legtöbb találatát kaptuk, igaz, a hatodik legtöbbet is rúgtuk. Tavasszal igyekszünk azért javítani, de azt mindenképpen elmondanám, hogy az elnök úrnak köszönettel tartozunk, egyben pedig mindenkinek az együttes körül boldog ünnepeket kívánok.

13. Semjénháza

Kárpáti István elnök: – Az volt a legnagyobb problémánk, hogy nagyon kevés meccsen voltunk meg teljesen, emellett a nyáron volt két fontos távozónk is. Húzójátékosunk sérülése is sokat számított, ami a meccseken is kiderült. Igyekeztünk a kialakult szituációt kezelni, fiatalokkal pótoltuk a kiesőket, akik tehetségesek is, de azt is látni kell, hogy már a megye egyben sem lehet edzés nélkül eredményesnek lenni. Látni kell azt is, hogy jó néhány felsőoktatásban tanuló futballistánk van, akiknek ez irányú elfoglaltsága végett a közös munkában nehezebben tudnak részt venni. Állítom, ha a társaság igazán együtt van, az első hétben benne lehetnénk. Kapuvári Zoltán teljesítményét mindenesetre kiemelném, amit viszont sajnálok, hogy télen nagyon nehéz lesz igazolni. A tavasszal mindenképpen több edzésmunka szükséges, illetve azt is hozzátehetném, annál, amit az ősszel láthattunk, tavasszal csak jobb jöhet.

14. Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák

Mutter Attila: – Nyáron az elsődleges terv az volt, hogy a társaságot próbáljuk együtt tartani, még ha előtte sem muzsikáltak túl fényesen, és valamennyire megerősíteni. Sajnos, szinte egyik sem sikerült, ebből eredően is alakult úgy az ősz, ahogy, ráadásul még a félszezon után is volt lemorzsolódás. Néhány fellángolás talán akadt, be kell látni, edzés nélkül nem lehet futballozni. Lehet, hogy néhány pont még bennünk maradt, de szereplésünk a realitás. Nehéz hónapokon vagyunk túl, gyakorlatilag a létünkért küzdöttünk, és csak komoly változás nyomán várható valamilyen kedvezőbb fordulat, amiért persze dolgozunk is.

15. Police-Ola

Konrád Péter: – Egy fél szezon alatt nulla szerzett bajnoki pont, legkevesebb rúgott és legtöbb kapott gól, ezek azok a mutatók, melyek a Police-Ola felnőttcsapatának neve mellett szerepelnek. Csakhogy az őszi szezont megelőzően történt, hogy felmérve az aktuális állapotot, tiszteletben tartva távozási szándékkal kapcsolatos döntéseket, közös akarattal úgy határoztunk, hogy megtartva az amatőr labdarúgás filozófiáját, lélektanát és tisztaságát, első lépésként a társaságból csapatot próbálunk építeni. Majd a fokozatosság elvét betartva megpróbálunk sok munkával olyan minőséget bevinni a labdarúgópályára, amely alkalmas lehet arra, hogy a megyei I. osztályban hosszú távon stabilizálja tagságát a Police-Ola. Az első lépcsőfokot sikeresen megugrottuk, köszönhetően annak, hogy minden szempontból a legnagyobb tiszteletet és elismerést megérdemlő fiatal, tehetséges, illetve rutinos amatőr labdarúgókkal sikerült egy lelkes, nagyon szorgalmas és mentálisan kifejezetten erős keretet kialakítani. A második lépcsőfokra, az őszi szezon végére sikerült esetenként rálépni, egyes mérkőzéseken a gyakorolt és rögzítésre szánt stílusjegyek, rendszerelemek fellelhetőek voltak már a játéktéren. A tavaszi szezonra a jelenlegi keretet egy kicsit bővítve, nagy akarat és elszántság mellett sok gyakorlással készülünk, a kijelölt úton haladva tovább. Természetesen tavasszal már egyértelmű cél lesz, hogy a jó játék mellett pontokkal is gazdagodjunk, ami biztosítja továbbra is a megyei I. osztályú tagságot. Talán furcsán hangzik, de nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen egyesületben folyó munka részese lehetek, csak elismerően nyilatkozhatok mind a vezetőkről, mind a kollégákról. A játékosoknak pedig nagy köszönettel tartozom. Megmutatták, hogy igenis létezik még az igazi, klasszikus amatőr labdarúgás profi gondolkodással, igazi csapatként, a labdarúgás szeretete miatt, sok áldozatot hozva.