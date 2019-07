A megyei III. osztály bajnokai: aranyra cserélték az ezüstöket Kemendolláron

A megyei labdarúgó-bajnokság III. osztály Déli-csoportjában a Murakeresztúr szerezte meg a bajnoki címet a 2018/2019-es szezonban. A klubnál úgy döntöttek, vállalják a megye II-es szereplést. Északon a Kemendollár végzett az élen, a 2013-ban újjáalakult csapat a legutóbbi két szezonban is jól szerepelt, hiszen mindkétszer ezüstérmesként zárt.

Északi-csoport

A Kemendollár 18 mérkőzésen keresztül, egészen április 14-ig őrizte százszázalékos mérlegét a bajnokságban, viszont hazai pályán az egész szezonban hibátlan maradt az együttes. A csapat végül 12 pontos előnnyel nyerte meg a 2018/2019-es szezont, amelyről az együttes elnöke, Gulyás Olivér beszélt.

– A csapat az elmúlt két év ezüstérmei után végre az aranyat is begyűjtötte, amely úgy érzem, nagy dicsőség ennek a községnek. A 2001/2002- es szezon megyei I. osztályú aranyérme óta nem örülhetett a falu ekkora sikernek – kezdte az értékelést az elnök. – Úgy érzem, hogy a bajnokság alatt végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva, sokáig százszázalékos mérleggel állva, megérdemelten nyertük meg nagy különbséggel a bajnokságot, még ha a végén, a tétnélküliség és a sérülések miatt néhány mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Megérdemelte már ez a falu, ez a közösség, ezek a nézők és játékosok ezt a sikert. Rengeteget és rengetegen dolgoztak érte az elmúlt évek itteni, sportéletbeli viszontagságai, köztük a 2005-ös megszűnés és a nehéz 2013-as újrakezdés, összekovácsolódás és kezdeti sikertelenség közepette.

Gulyás Olivér úgy érzi, csapatként érték el ezt a sikert. Nem is kívánt kiemelni senkit az együttesből.

illet egytől egyig, s úgy érzem kimondhatom, hogy kiemelkedtünk ebből a mezőnyből – folytatta az elnök. – A hazai pályán elért hibátlan mérleg mellett a legkevesebb vereség (3), a legkevesebb kapott gól (33), a legtöbb lőtt gól (123) és a gólkirályi cím is minket fémjelez. A jövő egyelőre még ködbe burkolózik, de továbbra is célunk a sportélet fenntartása és folyamatos fejlesztése Kemendolláron. Köszönöm mindenkinek, aki ehhez hozzájárult, legyen az edző, játékos, néző, támogató. Gratulálok a többi csapatnak is a megye minden táján helyezéstől függetlenül, és kívánom, hogy még sokáig ilyen sportélet legyen Zala megyében a maga hibáival, bájaival, szépségével! A Kemendollár megnyerte a bajnokságot, viszont nem lép fel a II. osztályba.

Déli-csoport

A Murakeresztúr a 2015/2016-os szezon után idén is a bajnoki tabella élén végzett. A bajnokságban sokáig veretlenül szerepelt a csapat, először a 24. fordulóban kaptak ki a murakeresztúriak. A szezon utolsó meccsén, a későbbre halasztott 15. játéknapon elszenvedett vereségnek már nem volt jelentősége, hiszen az együttes addigra már megszerezte az aranyérmet. A bajnoki évről Visnovics Lászlót, a Murakeresztúr vezetőedzőjét kérdeztük.

– Nyáron azzal a céllal vágtunk neki a bajnokságnak, hogy meg szeretnénk nyerni, ennek megfelelően erősítettük meg a keretet – kezdte az értékelést a szakvezető. – Az igazolásokkal, akik mind murakeresztúri kötődésűek, mind tudásban, mind gyorsaságban sokat fejlődtünk, így egyértelművé vált számunkra, hogy a bajnokság első felében kell végeznünk. Sikerült megtalálnunk a megfelelő arányt az idősek és a fiatalok között, és ezt a bajnokság végéig sikerült is tartanunk. Amikor már biztos volt, hogy megszerezzük az aranyérmet, akkor egy kicsit kiengedtünk, de a bajnoki címünket ez nem befolyásolta. A háttérben Polgár Róbert elnök úr mindent megtett, a támogatóink és az önkormányzat is mögöttünk állt, nekünk csak a focival kellett foglalkoznunk. Bajnokságot nyerni nem egyszerű feladat, legyen az bármely osztály. Ami célt kitűztünk, azt teljesítettük. A Murakeresztúr, egyedüliként a III. osztály bajnokai közül elindul a másodosztályban. Visnovics László elmondta, tartottak egy gyűlést, ahol megkérdezték a szurkolókat, támogatókat. Mindenki a mellett volt, hogy vállalják a második vonal küzdelmeit.

– Nem lesz könnyű feladat, hiszen mindenki tudja, hogy a két osztály között nagy a különbség – folytatta a vezetőedző. – Természetesen két-három játékost szeretnénk igazolni, de nem szeretnénk eltérni attól, hogy ugyanúgy murakeresztúri kötődésű gyerekekben gondolkozunk. Ha ez nem sikerül, akkor helyi fiatalokkal feltöltjük a keretünket és azzal próbáljuk felvenni a küzdelmet a másodosztályú csapatok ellen. A bajnokság első fele arról fog szólni, hogy megismerjük a többi csapatot. Mivel egycsoportos lesz a másodosztály, ez anyagilag nagyobb terhet ró majd az egyesületre. Ott vannak ugye utazások és még egy utánpótláscsapat indítása is. Ez nem lesz kis feladat, de az elnök úr és a támogatóink megígérték nekünk, hogy a feltételeket biztosítani fogják. Nekünk egy célunk lesz, a minél tisztesebb helytállás.