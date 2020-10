A második félidőben villant a Paks, legyőzte a ZTE-t

A labdarúgó NB I OTP Bank Liga a 7. fordulóval folytatódott a hét végén, melyben a ZTE FC együttese vasárnap délután a Paks vendége volt. Könyves Norbert góljával még az egerszegiek vezettek, de aztán a Paks kihasználta a ZTE FC védekezési hibáit és otthon tartotta a három pontot.

Paksi FC – ZTE FC 3-1 (1-1)

Paks, 1602 néző. Jv.: Solymosi (Albert I., Aradi).

Paks: Hegedüs – Osváth, Lenzsér, Böde, Gévay (Lorentz, 78.) – Windecker (Sipos, 86.), Balogh B. – Hahn (Nagy R., 78.), Szakály D. (Ádám M., 46.), Bertus – Sajbán (Kulcsár D., 63.). Vezetőedző: Bognár György.

ZTE FC: Demjén – Szalai D. (Tanasin, 54.), Szépe, Bobál D., Bedi – Sankovic (Dragóner, 67.), Lesjak, Kovács B. (Gergényi, 54.) – Vass (Zimonyi, 88.), Könyves, Szánthó (Koszta, 54.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Balogh B. (45+2.), Hahn (49., 74.), illetve Könyves (25.),

Sárga lap: Gévay (Szánthó (29.).

Legutóbb február elsején járt a ZTE FC Pakson… Akkor annak örülhettek az egerszegiek, hogy Könyves Norbert nem talált a kapuba (megtette ezt Böde Dániel és Kelemen Dávid), ám vasárnap délután abban bíztak a zalaiak, hogy Könyves eredményes lesz. Immár a kék-fehérek soraiban, aki számára a paksi fellépés különlegesnek volt nevethető, hiszen a nyáron innen igazolt a ZTE-hez. Az egerszegiek támadója a válogatottban a Nemezetek Ligájában Szerbia ellen győztes gólt szerzett, vasárnap pedig különleges őrizetet kapott. AZ előzetes információknak megfelelően ugyanis a paksiaknál Böde Dániel középső védőként kezdett és éppen Könyvessel találkozott a legtöbbször.

A ZTE FC csapatába hosszú idő után visszakerült Szépe János, Gergényi Bence viszont ezúttal kispadon kapott helyet. A mérkőzés nem sok izgalmat hozott az elején, hiszen nem sok kockázatot vállaltak fel a csapatok, viszont volt iram és egy-egy helyzet itt is ott is akadt. Egészen a 25. percig így teltek a percek, amikor bal oldali szabadrúgáshoz jutott a ZTE A középre ívelt labdát Bedi fejelte le, amit Könyves vett át szépen, lefordult és hat méterről, jobbal laposan a kapuba helyezett, 0-1. Könyves tehát góllal tért vissza Paksra, s hogy ez is győztes találat lesz-e, nos, a válaszra még várni kellett. A Paks próbált persze ritmust váltani, de a zalaiak ügyesen hárítottak, s egy alkalommal szerencséjük is volt az egyik kapu előtti kavarodásnál, hogy nem jutott a vonalon túlra a labda. A 43. percben egy remek zalai támadás végén megszülethetett volna a második ZTE-gól is, de Szánthó lövésébe végül beleért egy láb. De nem ért véget gól nélkül a félidő… Az utolsó percben nem szabadult fel a zalai kapu, végül Szakály D. húzta vissza a labdát, Szépe elől Sankovic csúsztatott bele a beadásba, de röviden. Sajbán lekészítette a labdát Balogh B. elé, aki 12 méterről a bal alsó sarokba lőtt, 1-1. Erre lehet mondani: ez egy elkerülhető gól volt….

„Kettő-egyre kikapunk”… – ezt egy hazai néző jósolta a büféknél a szünetben, ám hogy mire alapozta ezt, azt tényleg nem tudni… A meccs ugyanis addig is teljesen nyílt volt, aztán jött a második félidő és máris a Paks vezetett. A 49. percben Bertus bal oldali szögletébe Gévay kotort kissé bele, a labda a kissé hátrébb helyezkedő Hahn elé került, aki 8 méterről a kapuba lőtt, 2-1. Boér Gábor hármas cserére szánta el magát, Bedi így egy sorral előbbre léphetett, hogy jobban segítse a támadásokat. Merthogy, támadni kellett már a zalaiaknak akár a döntetlenért is. A labda nem is egyszer szépen folyt a lábakon, azonban így nagyobb területek nyíltak meg a paksiak előtt, amit igyekeztek is kihasználni. A 72. percben Dragóner lövése ment alig fölé, a zalaiak többet támadtak, de túlságosan is kinyíltak. A 74. percben szöglethez jutott a ZTE, amelynek minden tagja az ellenfél tizenhatosáig húzódott fel, és indult a hazai kontra. Demjén csaknem a felezővonalig futott ki, hogy mentsen, ami elsőre sikerült is neki. Ám, hogy miért kezdett el cselezni, az már rejtély, mert ez lett a veszte. Hahn ellopta a labdát és 30 méterről, estében az üres kapuba emelt, 3-1. A zalai kapus mentési kísérlete már csak a végkifejlete volt annak, ami előtte történt. Ennyire nem lett volna szabad kinyílni… A 83. percben viszont Demjént kellett megdicsérni, amikor Ádám lövésénél spárgázó mozdulattal mentette meg csapatát a góltól, de a mérkőzés ekkor már eldőlt.

Méghozzá a Paks javára, amely kihasznált minden egerszegi hibát. Az első félidő alapján viszont ez a találkozó lehetett volna szorosabb is…