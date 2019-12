A legjobb dolog, ami történhetett a zalai kosarasokkal

Két meccs, két győzelem hazai pályán – mi kellhet még a boldogsághoz szombat este a kosárlabda megyeszékhelyi híveinek?

A Zalakerámia Sportcsarnokban a férfiak léptek pályára először, a Zalakerámia-ZTE KK az Alba Fehérvárt fogadta. Nagy jelentősége volt a találkozónak: mindkét csapat volt már jobb passzban, jelen pillanatban pedig minden erővel javulni igyekeznek. A decemberre azonos célt tűztek maguk elé, négy győzelemben reménykedtek. Egy héttel korábban az első akadályt sikerrel vették mindketten (a ZTE a Körmendet győzte le, az Alba pedig hosszabbításban az Oroszlányt), ám az már összecsapásuk előtt nyilvánvaló volt, hogy a sorozatot csak egyikük folytathatja. Eleinte úgy látszott, hogy az egyik biztosan a zalai alakulat lesz, hiszen az egerszegiek az első félidőt kézben tartották (50-39). Nehéz megmondani, hogy fordulás után a vendégek javultak-e inkább fel, vagy a hazaiak estek vissza (egy kicsit valószínűleg mindkettő közrejátszott), de tény, hogy a fehérváriak a negyedik negyed elején pár pillanatig még vezetni is tudtak. A végén parázs, egylabdás meccset vívtak a felek, a hazaiaktól pedig több bravúros megmozdulást is láthattunk a végjátékban.

Agafonov emlékezetes labdaszerzése, Williams higgadt tripladobásai, Johnson több villanása vagy Szabó kosarai és szerelései tartoztak a nagy pillanatok közé, amelyek eldöntötték ezt az összecsapást. Minimális különbséggel győzött végül a ZTE (88-86), de nyert, és ez a kiharcolt siker adhat újabb lökést a csapatnak – hiszen a decemberre remélt négy sikerből még csak kettő van zsebben…

És ha már nagy pillanatokról beszélünk, a ZTE sportszerűségből is jelesre vizsgázott. Még az első félidőben volt egy kétséges alapvonali bedobás, amit a játékvezető a vendégeknek ítélt, a közönség vehemensebb része pedig természetesen tüntetni kezdett. A szituáció zalai résztvevője, Szabó Zsolt viszont jelezte a bírónak, hogy igaza van, valóban róla ment ki a labda. Köszönetképpen baráti pacsi következett, a nézők pedig visszaültek a helyükre. Nem nagy ügy, gondolhatnánk, de ki tudja, a kétpontos különbségben nem volt-e benne valahogy ez is…

A ZTE NKK női csapatának szakvezetője, Horváth Zsófia a Vasas Akadémia ellen 96-84-re megnyert meccs után ugyancsak arról beszélt, hogy a hazai csapat a kritikus pillanatokban koncentrált jól, ezzel kaparintotta meg a győzelmet. A női mezőnyben ritka pontgazdag találkozón a hazaiak voltak az esélyesek, ám váratlanul nehezen sikerült ezt valóra is váltaniuk. A fővárosiak jobban kezdtek, majd hiába lépett el többször tőlük a ZTE, újra és újra vissza tudtak kapaszkodni. A 96-84-es eredmény nem sugallja, de az összecsapás csak a legvégén dőlt el, alig több, mint 3 perccel a vége előtt is 83-80-ra vezettek még a hazaiak.

A meccs legjobbja a Vasas amerikai centere, Brianna Fraser volt, aki 31 pontja mellett 12 lepattanóval, 6 kiharcolt faulttal, de még három gólpasszal is segítette a piros-kékeket. A végére azonban elfáradt, illetve csapatából nem nagyon sorakozott fel mellette senki. A ZTE-nél jobban megoszlottak a terhek, Burkholder, Nagy, Horti és Delic is átlag felett vette ki a részét a sikerből, de Kovácsnak, Ndibának és a csak 16 percet pályán töltő Kuttornak is voltak emlékezetes pillanatai. Ezen az estén két cserével játszott a ZTE NKK, mely elsősorban csapatként nőtt ellenfele fölé.