A Keszthelyi Kiscápák és a Zalaco-ZÚK ifjú úszóinak remeklése

Remek hírek érkeztek a zalai úszókról, hiszen a Budapesten, a Tüske uszodában rendezett idei ifjúsági és serdülő országos bajnokságról bajnoki címmel és érmekkel tértek haza. A bajnoki elsőség a keszthelyi Hetyei Nóra nevéhez fűződik, aki további érmeket is szerzett, ahogy a zalaegerszegiek sem maradtak medálok nélkül.

A serdülő ob-n részt vett Keszthelyi Kiscápák SE és a Zalaco-ZÚK versenyzői egyben a Olimpiai Reménységek Versenye (ORV) sorozatába – ebben a magyarokon kívül osztrák, cseh és szlovák úszók vettek részt – is bekapcsolódtak, hiszen a két viadal párhuzamosan zajlott, de persze az eredményeket külön értékelve. A Keszthelyi Kiscápák SE két úszóval képviseltette magát, bajnoki érmekre lebontva a mérlegük egy arany, két ezüst és egy bronz, melyek egyaránt Hetyei Nóra nevéhez fűződnek. Csala Tamás edző tanítványa az 50 méteres mellúszásban bajnoki címet szerzett (egyben az ORV-n is nyert). A 100 m mell- és a 200 m vegyesúszásban szoros küzdelemben ezüstérmes lett Hetyei Nóra, 200 m háton pedig bronzéremmel tette teljessé az éremkollekcióját.

A Keszthelyi Kiscápák SE eredményei. Leányok. 50 m mell: 1. Hetyei Nóra 33,23. 200 m vegyes: 2. Hetyei Nóra 2:20,60. 100 m mell: 2. Hetyei Nóra 1:12,92. 200 m hát: 3. Hetyei Nóra 2:20,98. 100 m pillangó: 4. Hetyei Nóra 1:04,24. 50 m gyors: 15. Dávid Virág 27,80. 100 m gyors: 17. Hetyei Virág 1:00,28 (17.hely).

Az idei, rendhagyó évben nem volt meglepetés az sem, hogy az ifjúsági és a serdülő korosztály országos bajnokságát együtt rendezték. Mindez a megyeszékhelyi Zalaco-ZÚK csapatának is lényeges volt, hiszen az egerszegiek mindkét korosztályban képviseltették magukat. A Zalaco-ZÚK, ha nem is népes, de mindenképpen eredményes csapattal vett részt a Tüske uszodában rendezett versenyen.

A serdülő lányok mezőnyében Nett Vivien nem kevés számot vállalt, az ő jutalma érem lett, hiszen 1500 m gyorson a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Nem sok hiányzott neki, hogy még több éremmel térjen haza, ugyanis további három számban is a negyedik helyen végzett. Maradva a serdülőknél, ám a fiúknál, Gergye Milán is három versenyszámban zárt a legjobb nyolc között, de a legjobban 800 méteren végzett, szintén bronzérmet vehetett át. Az egerszegiek közül Gergye Ákost az ifjúsági korosztályban három alkalommal szólították dobogóra az eredményhirdetéskor. Gergye Ákos első versenyszámában, a 100 m háton a harmadik helyen csapott célba, de a 200 m hátat sem hagyhatta ki: ismét a dobogón végzett, de ebben a számban ezüstöt szerezve. Nem volt kérdés, hogy az 50 méteres hátúszásban is ott lesz a legjobbak között, s Gergye Ákos megmutatta, hogy a sprint számokban is dobogóra tud állni: a harmadik helyen csapott célba 26,64 mp-es időeredménnyel, ami új megyecsúcs.

A Zalaco ZÚK úszóinak eredményei. Serdülők. Lányok. 1500 m gyors: 3. Nett Vivien 17:31,06, 9. Belső Fanni 18:32,19. 800 m gyors: 4. Nett Vivien 9:10,43, 13. Belső Fanni 9:39,55. 400 m gyors: 15. Belső Fanni 4:40,23. 200 m pillangó: 4. Nett Vivien 2:18,87. 400 m vegyes: 4. Nett Vivien 5:04,18. 200 m vegyes: 10. Nett Vivien 2:25,41. Fiúk. 1500 m gyors: 7. Gergye Milán 16:40,62. 800 m gyors: 3. Gergye Milán 8:34,66.400 m gyors: 6. Gergye Milán 4:08.16. Ifjúságiak. Fiúk. 200 m hát: 2. Gergye Ákos 2:03,75. 100 m hát: 3. Gergye Ákos 0:57,49. 50 m hát: 3. Gergye Ákos 26,64.