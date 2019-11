A kanizsai vízilabdások újabb győzelme

Az OB I B-s vízilabda-bajnokságban eddig kiemelkedően szereplő és csoportjában első Kanizsa Vízilabda hetedik meccsén sem bízott semmit a véletlenre és az ASI DSE vendégeként is biztosan győzött.

ASI DSE–Kanizsa Vízilabda 4-13 (2-3, 1-2, 0-3, 1-5)

Budapest, 30 néző. Jv.: Kiss A., Besenyei.

Kanizsa Vízilabda: Bendes – Major 1, Salamon 3, Balli, Hőna 1, Dobay G. 1, Simon A. 1. Csere: Pelle (kapus), Vadovics, Rábavölgyi 2, Szilvasán P. 1, Mocsári 2, Dobay P., Szilágyi A. 1. Edző: Ludányi Kadosa.

A hat mérkőzésük után öt győzelemmel és egy döntetlennel álló kanizsaiak a jó középcsapatnak számító ASI ellen szállhattak vízbe – mint esélyesek. A vendéglátók aztán 2-1-re még vezettek is, és először a harmadik negyedben volt a Kanizsa Vízilabda előnye háromgólos. Onnantól már csak a győzelmük különbsége volt kérdéses, s ugyan a dél-zalaiak a végén mintha hajrát indítottak volna a tízgólos fórért is, ezúttal azonban be kellett érniük a 13-4-es sikerrel.

Ludányi Kadosa: „Egy, fogalmazzunk így, erős ASI hazai pályáján sikerült tisztességes győzelmet elkönyvelnünk. Nehezen indult kicsit számunkra a meccs, de aztán érvényesült a papírforma.”

Jók: Salamon, Mocsári.