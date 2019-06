A Hévízből az hiányzott az osztályozón, ami a Balatonlellénél megvolt

A pillanatnyi állapot szerint a Hévíz SK labdarúgócsapata ősztől is a megyei I. osztályban folytatja, egy esetben azonban még nyitva lehet számára az NB III-ba a kapu: ha valamelyik csapat esetleg visszalépne a harmadik vonaltól. Erre, mármint hogy lesz-e ilyen csapat, péntekig kell várni.

A hét végén véget értek a labdarúgó megyei bajnokok osztályozós párharcai, melyeken át az NB III-ba lehetett kerülni. Nem teljesen igazságos a jelenlegi rendszer, hiszen néhány, sorsolás alapján kiválasztott csapatnak nem kell osztályozót vívnia. (Bár itt érdemes megjegyezni: legutóbb, 2016-ban a Hévíz is osztályozó nélkül jutott fel.) A játékra kényszerülő csapatok esetében pedig sok a lutri. Bizonytalan, hogy az adott gárda kivel kerül szembe az osztályozón, és az is, hogy ezen a két, szezon végi meccsen éppen hogyan jön ki számára a lépés.

A Balatonlelle és a Hévíz kétmeccses párharcában úgy kerekedett felül a lellei együttes, hogy egyszer sem nyert, a Hévíz pedig egyszer sem kapott ki. Amivel mégis jobbnak bizonyult a Balatonlelle, hogy az első, hévízi találkozón betalált (1-1), így a szombati visszavágón számára a 0-0-s eredmény is elég lett az NB III-hoz. Bőzsöny János együttese megérdemelten jutott fel, hiszen a párharcon belül volt valami, amiben felülkerekedett, mégpedig hogy idegenben gólt tudott lőni. Persze a Hévíz is megérdemelte volna az NB III-at, de nem talált be… Szombaton csak kapufáig jutott a zalai gárda, s egy hatalmas ziccert is kihagyott.

Kevés hiányzott, viszont éppen ez mutatta meg, mi kell még egy ilyen csata megnyeréséhez. Az a fajta rutin mindenképpen, ami a ki­élezett helyzeteknél szükséges, hiszen enélkül tényleg lut­rinak számít az osztályozós harc.

A Hévíz a pályán elbukta a felkerülést, de – éppen a jó szereplésének köszönhetően – maradt számára remény. A bajnokságban mutatott teljesítmények és az osztályozón elért eredmények alapján ugyanis a Hévíz együttese szerepel az első helyen a feltöltési listán. Jelenleg 48 csapat szerzett NB III-as indulási jogot, a bajnokságra hétfőig (június 17.) kellett nevezni. A nevezésekkor felvetődő hiánypótlás határideje pedig a pénteki nap (június 21.). Hivatalosan addig nem lehet tudni, hogy mindenkinek a nevezését elfogadja-e az MLSZ, ám vannak olyan információk, miszerint a mezőny két-három csapatánál lehetnek gondok. Ha bárkinek a nevezését végül nem fogadná el a szövetség, akkor a Hévízt kérhetik fel az indulásra, amely – és ezt Damina László vezetőedző is megerősítette – örömmel mondana igent.

Egyelőre tehát várni kell. Amennyiben a mostani helyzet marad, akkor a Hévíz is a megyei I. osztályban szerepel, és az NB III-ból kiesett Tarr Andráshida is. A megyei I. osztályból így nemcsak az FC Keszthely, hanem a Kiskanizsai Sáskák is kiesik.