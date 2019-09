A Hévíz SK duplázik a hét végén

A Győri Elektromos csapata ellen mutatkozott be az asztalitenisz NB I Nyugati-csoportjában a Hévíz SK csapata. A 13:1-es vereséggel végződött találkozó után a mostani hét végén a Hévíz SK hazai pályán dupla fordulóval folytatja a bajnoki sorozatát.

– Két párosunk a döntő szettben szenvedett vereséget, és Nyírőnek is két játszmája alakulhatott volna másként. – mondta Csiza Bálint, a hévíziek szakosztályvezetője a nyitányról, aki a folytatásról is szót ejtett. – A hétvégén kettős fordulót játszunk. Először szombaton az a Tata érkezik hozzánk, amely tavaly második volt a bajnokságban és jó erőkből áll. Remélem, a nagyobb vereséget elkerüljük ellenük. Vasárnap a nagy szakosztállyal rendelkező Pécs érkezik, és ebben az osztályban gyakran szerepeltetnek egy-egy játékost a felsőbb osztályú együttesükből is. Velük bármi lehetséges, akár pontokat is tudunk ellenük szerezni. Ezzel pedig talán túl is leszünk a nehezebb ellenfeleken és a hozzánk hasonló erőket képviselőkkel szemben majd tudunk bizonyítani. Apró különbségeken fognak eldőlni a mérkőzések. Egyébként pedig mindenkit szeretettel várunk a Bibó-gimnázium sportcsarnokában mérkőzéseinkre.

NB I Nyugat, férfiak:

Győri Elektromos VSK – Hévíz SK13:1

Zalai győztes: Tóth T.

A rutinos házigazdák jobbak voltak.

NB II Dél-nyugat, férfiak:

Gyenesdiási ASE –Bonyhád Vasas AC 6:12

Győztek: Benák 2, Bontó 2, Kovács R, és a Kovács R. – Benák páros.

Bajai ASE – Gyenesdiás ASE 7:11

Győztek: Benák 4, Barabás 3, Kovács R 2, Bontó és a Bontó – Barabás páros.

Két szoros mérkőzés a nyitányon, az egyiket sikerült megnyerni a Gyenesnek.