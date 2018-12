A Hévíz kimagaslót nyújtott az I. osztály őszi szezonjában

A hét végén a 17. fordulóval lezárultak az őszi küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztályban. Összeállításunkban a csapatok ősszel mutatott teljesítményét vesszük górcső alá a számok tükrében.

Az ősz során kiemelkedően teljesített a Hévíz csapata, amely szinte minden mutatóban az élen végzett. Ez annak fényében talán nem is meglepő, hogy a fürdővárosiak a szezon első felében mind a tizenhat találkozójukat megnyerték, százszázalékos teljesítménnyel végeztek az élen.

A veretlenségi sorozatot tekintve jól szerepelt a Teskánd is, amely zsinórban hét találkozón nem hagyta el vesztesen a pályát. A széria a 9. fordulóban kezdődött, amikor Lentiben nyertek 3–0-ra, majd a tavaszról előrehozott 16. fordulóban ért véget, a semjénházai 1–0-s vereséggel. Ebben az összevetésben a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Gellénháza és a Semjénháza állhat fel, mindkét csapat hat találkozót vívott meg egymás után vereség nélkül. Hazai pályán a nyolc győzelmet számláló Hévíz mellett nagyon jól szerepelt a Zalaszentgrót is. A grótiak egyedül a Csesztreg ellen kaptak ki 2–1-re a nyitófordulóban, onnantól hat összecsapáson nem találtak legyőzőre. Idegenben a Teskánd és a Semjénháza tudhat magáénak egy-egy ötös veretlen sorozatot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A győzelmeket tekintve sem változott a sorrend. A Hévíz százszázalékos teljesítménye nem is jelenthet mást, mint hogy ebben az összevetésben is magabiztosan végzett az élen. A Teskánd a hetes és a Semjénháza a hatos szériája során minden találkozón begyűjtötte a három pontot. Egyedül a Gellénháza lóg ki ebből a sorból, hiszen a hatos veretlen sorozatuk során egy gól nélküli döntetlent is játszottak Zalalövőn.

A hibátlan listavezetőn kívül a Semjénháza volt az egyetlen, amelyiknél nem fordult elő, hogy két egymást követő mérkőzéséből legalább az egyiket ne nyerje meg az őszi szezon során. Pályaválasztóként ez már több együttesnek is sikerült, összesen öt csapat – a semjénházaiakon kívül a Gellénháza, a Szepetnek, a Teskánd és a Zalaszentgrót – is képes volt erre, míg vendégként szintén csak a Semjénháza tudott ilyen teljesítményt elérni.

Az egymás utáni mérkőzéseken a rúgott gólokat nézve a Hévízt a Zalaszentgrót követi, amely ugyan az első három mérkőzéséből kettőn nem tudott gólt szerezni, de aztán az azt követő tizenhárom találkozó mindegyikén betalált. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Semjénháza és a Gyenesdiás állhat fel, mindkét csapat egy tizenkettes sorozatot állított fel. A semjénházaiak esetében külön kiemelhetjük, hogy az ősz során lejátszott 17 találkozójukon csupán egyetlen alkalommal fordult elő, hogy nem tudtak betalálni az ellenfél kapujába. Rajtuk kívül ez még a Csesztregnek sikerült.

Az őszi első fürdővárosiak védelme állt a legjobban a lábán az ősszel, a tizenhat lejátszott mérkőzésükből tizenkettőn maradt érintetlen a hálójuk, és nem volt két egymást követő találkozójuk, amikor kapitulált volna a hátsó alakzat. Az egész ősz során csupán négy gólt kapott a Hévíz, nem volt egyetlen csapat sem, amelyik egynél többször betalált volna ellenük. A Szepetnek sem panaszkodhat ezen a téren, nekik kilenc olyan mérkőzésük volt az ősszel, amin érintetlen maradt a hálójuk.

A szezon első felében lejátszott 134 összecsapás több mint felén, összesen 72 találkozón született hazai győzelem, míg a vendégek 51-en nyertek. Döntetlenre mindössze 11 találkozó végződött, ezek közül mindössze egy, a Zalalövő–Gellénháza találkozó ért véget gól nélkül. A legtöbb találat a Hévíz–Keszthely (10–0), a Zalaszentgrót–Csács-NSE (10–0) és a Gellénháza–Semjénháza (4–6) mérkőzéseken esett. BP

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS