Válogatottunk hét góllal kikapott az olimpiai bajnok dánoktól

A magyar válogatott 32-25-re kikapott az olimpiai címvédő Dánia csapatától a horvátországi férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában szombaton Varasdon.

A két csapat 38. alkalommal találkozott egymással, 19 magyar győzelem és három döntetlen mellett ez volt a 16. dán siker.

A szurkolók már a kora esti spanyol-cseh mérkőzés előtt többtucatnyi magyar zászlót helyeztek a lelátók korlátjára, majd üdvrivalgással köszöntötték a bemelegítésre érkező játékosokat, a magyar himnusz elhangzása után pedig hátborzongató hangulatot teremtettek a csarnokban.

A kontinenstorna szervezői által a játéknap mérkőzésének választott találkozót támadásban és védekezésben is nagyszerűen kezdték a magyarok, akik 3-2-nél vezettek először. Két jobbátlövő, Balogh Zsolt és Ancsin Gábor egyszerre volt a pályán, de utóbbi rendhagyó módon szélsőt játszott.

Mikler Roland a 11. percben mutatta be első bravúros védését, ám a másik oldalon a skandinávok védekezése egyre hatékonyabbá vált. A felállt védőfal ellen tanácstalannak tűntek a magyar támadók, gyors ellenakciókra pedig nem volt lehetőségük, ezért Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány időt kért (7-8).

A folytatásban csapata kétszer is eredményes volt emberelőnyből – másodszor Lékai Máté az üres kapuba talált -, így ismét vezetett. A dánok is kihasználtak egy létszámfölényes időszakot, és újra két találattal vezettek, miután Balogh Zsolt kihagyott egy büntetőt.

Eleinte a magyar cserejátékosok is hozzá tudtak tenni a csapat teljesítményéhez, így 11-11-nél Nikolaj Jacobsen dán kapitány is időt kért. A hajrában, Lékai lecserélése után a magyar együttes több pontatlanságot is elkövetett, ezért csak egy gólra volt képes és 14-12-es hátránnyal mehetett az öltözőbe.

Rendkívül kemény, olykor szabálytalan védekezéssel kezdték a második felvonást a skandinávok, ezért rövid ideig kettős emberelőnyben játszhatott a magyar együttes, amely ismét egyenlített (16-16).

Mivel ezután ismét visszaesett a válogatott hatékonysága, Vranjes időt kért (17-20). Az ezt követő támadás során a dánok legnagyobb sztárját, Mikkel Hansent harmadszor állították ki, ezért piros lapot kapott, és már nem térhetett vissza a pályára. A túloldalon Schuch Timuzsin vált ki egy időre, mert felrepedt és erősen vérzett a szemöldöke.

Támadásban továbbra is gyengélkedtek a magyarok, tíz perc alatt csak egyszer voltak eredményesek, és hiába küzdöttek változatlanul, ebben a periódusban eldőlt a meccs (22-17). Vranjes kapitány már 14 perccel a vége előtt kikérte utolsó idejét is, hogy együttese elkerülje a súlyos vereséget, és ez végül sikerült is.

A dánok – és egyben a mezőny – legeredményesebb játékosa Rasmus Lauge Schmidt volt hét találattal.

A magyar együttes hétfőn – az előző kontinenstornán ezüstérmes – Spanyolországgal, szerdán pedig Csehországgal találkozik. A csoportból az első három helyezett jut a középdöntőbe.

A meccs adatai:

Eredmény, csoportkör, 1. forduló, D csoport:

Dánia-Magyarország 32-25 (14-12)

Varasd, 5000 néző, v.: Milosevic, Gubica (horvátok)

Lövések/gólok: 46/32 (70 százalék), illetve 43/25 (58 százalék)

Gólok hétméteresből: 4/4, illetve 2/1

Kiállítások: 10, illetve 10 perc

Magyarország:

Mikler – Juhász Á., Bodó 3, Schuch 3, Bánhidi, Ancsin 2, Lékai 5. Cserék: Balogh Zs. 3, Ligetvári 1, Jamali 2, Császár 2, Bartók 4, Borbély.

Borítóképünkön Bodó Richárd és a dán Rasmus Lauge Schmidt a meccsen. MTI Fotó: Illyés Tibor