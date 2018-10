A Veszprém kölcsönadta balátlövőjét

A Telekom Veszprém kölcsönadta válogatott balátlövőjét, Ligetvári Patrikot a spanyol Ademar León kézilabdacsapatának.

A magyar klub honlapjának szerdai beszámolója szerint a 22 éves játékos saját kérésére, a több játéklehetőség reményében került kölcsönbe az idény végéig a spanyol bajnoki ezüstérmeshez. Ezt garantálhatja a kölcsönszerződés azon pontja is, amely szerint ha nem lép rendszeresen pályára – a Bajnokok Ligájában is -, akkor visszahívhatják Veszprémbe. Ez szintén bekövetkezhet abban az esetben is, ha a Telekom Veszprémnek sérülések miatt szüksége lenne rá.

A veszprémi nevelésű Ligetvári 2012-ben mutatkozott be a felnőtt csapatban, majd 2014-ben kölcsönadták Balatonfüredre.

Az Ademar León a Bajnokok Ligája – gyengébb csapatokat felvonultató – alsó ágán két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel rajtolt.