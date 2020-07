Méregdrága Banksy-festményeket árvereznek el

A Mediterranean Sea View 2017 (Földközi-tengeri látkép 2017) című alkotás az elmúlt évtized menekültválságára reflektál.

– olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.

A hagyományos, díszes keretbe foglalt alkotások a művész saját, a ciszjordániai Betlehemben lévő szállodája előcsarnokának falain lógtak.

A 2017-ben megnyílt The Walled Off Hotel ablakai a palesztin területeket Izraeltől elválasztó komor betonfalra néznek, és elnevezése is politikai töltetű, arra utal, hogy a szállodát – miként Ciszjordániát is – fal vágja el a külvilágtól.

Az eladásából befolyó összeg a betlehemi BASzR kórházhoz kerül.

Take a closer look at #Banksy’s tempestuous “Mediterranean sea view 2017”

Originally painted for and display at the artist’s The Walled Off Hotel, the triptych is currently on view in our #London galleries: https://t.co/sUj5VftBy9 #SothebysContemporary #RembrandtToRichter pic.twitter.com/bihQUka3YH

— Sotheby's (@Sothebys) July 26, 2020