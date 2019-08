Tizenöt perc Milánóban Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című seccója előtt

Noha tudunk az évfordulóról, csak Olaszországban járva tapasztalhatjuk meg, hogy ez évben minden róla szól. Leonardo da Vinci, a 15. század zsenije, művésze, feltalálója, a legkíváncsibb ember, aki valaha élt a földön, 500 esztendeje halt meg, 2019 ezért Leonardo-év Itáliában.

Az első kishitű gondolat az, hogy úgysem jutunk be. Biztosan hónapokra előre el vannak adva a jegyek, amelyek 100 euróba kerülnek. Utóbbi pláne rémhírnek bizonyul, igaz, a milánói múzeumok (sok van) rafináltan kombinált jegyei kiadhatják ezt a horrorisztikus árat.

Mégis bátrak voltunk: a jegyirodában kiderült, ha megvesszük az aznapi, „csak „38 eurós kombót (Sforza, Brera, dóm szerepel benne), akkor délután pontban 14.15-kor 22 emberrel együtt beléphetünk a Lombard-reneszánsz csúcsteljesítményébe, a Santa Maria delle Grazie templom és domonkos szerzeteskolostor refektóriumába, azaz étkezdéjébe, és 15 percig nézhetjük félhomályban Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című freskóját, pontos kifejezéssel seccóját.

Ami a világ legismertebb képzőművészeti alkotásainak egyike. Mi, magyarok úgy tartjuk számon, hogy ezt „hozta haza” egyszer szegény Stadler József, majd visszaigényelte utána az áfát. Természetesen ez sem igaz így, Jézus és tanítványai 2000 évvel ezelőtti jeruzsálembeli, nagycsütörtöki étkezését ezerféleképpen örökítette meg a képzőművészek serege. A művészi és hit­életi teljesítmény feletti áhítatot tovább gyengíti a másik kínos tény: a XVIII. században itt élt szerzetesek ajtót vágtak a freskó közepének aljába, hogy könnyebben átjárhassanak a konyhába. Így nem látható egy jókora rész a felbecsülhetetlen értékű alkotásból. Szinte hihetetlen, de 1943. augusztus 15. éjjelén az angol–amerikai légicsapások miatt bombatalálat érte a kolostort is.

A refektórium is megsemmisült, de néhány fal – így az is, amelyre az Utolsó vacsorát (olaszul Il Cenacolo) festették – épségben maradt. Nagyon nehéz megindultság nélkül állni előtte, és nemcsak azért, mert a szoros időpont miatt még jókorát szaladtunk is a rekkenő hőségű Milánó utcáin. Talán az óvó félhomály, talán a szűk időkeret is teszi, de az ember beledöbben abba, hogy 1495–96-ban hónapokon át itt állt a létrán az akkor már bizonyára hosszú és őszülő szakállú mester (1452–1519), ahogy önarcképéről ismerjük.

Vázlatai szanaszét a földön, festékesedények szerte, ahogy az egy rendes házfelújításnál dukál. A résztvevőket hármas csoportokba rendező kompozíció mindazonáltal egy mozgalmas, hétköznapi vacsoraasztalt mutat, minden pátosz nélkül, hiszen az apostolok épp most hallották, Jézus tudja, valaki el fogja árulni őt a jelenlévők közül. Ki-ki a maga módján reagál, de láthatóan mindenki zaklatott, ideges, egy, a többiekhez képest alacsonyabban elhelyezkedő, a háttérbe olvadó alakon kívül: Júdás, a kép Jézustól számítva bal oldala második hármas szegmensének középső alakja.

A szintén festő Giorgio Vasari (1511–1574) így írt a freskóról: „[…] Mindegyikük arcán látszik a szeretet, a félelem és a felháborodás, illetve a fájdalom, hogy képtelenek kitalálni, mi van Krisztus lelkében.”

Leonardo, mint az internetes szócikk írja, erős temperát használt, amelyet csirizzel és gipsszel preparált falrétegre vitt fel. Nem tudni biztosan, hogy az eljárás helytelensége vagy egyszerűen a fal nyirkossága miatt, de a 16. században a mű állapota egyre romlott, és a század végére már menthetetlennek ítélték. Csak 1924-ben sikerült a színek reprodukálásával egyidejűleg elszigetelni a képet a nyirkos faltól. Ezután 1947-ben Mauro Pellicoli tett erőfeszítéseket a megmentésére, ez 1952-re sikerült, sőt, a korábbi helytelen restaurálási kísérletek nyomait eltüntette. Érdekes felfedezés is tulajdonítható neki, a legfelső réteg alatt ráakadt Leonardo saját kézjegyére.

Az itáliai kisnemes és egy szolgálólány gyermeke, Leonardo 1517-ben a Milánót meghódító francia király, I. Ferenc meghívására Franciaországba költözött. Az Amboise melletti lenyűgöző cloux-i (mai nevén Clos Lucé) kastélyban érte őt halál két év múlva, 67 évesen.

Nem csodálja senki, hogy a refektórium másik, rövidebb falán látható freskóra alig sikerül egy pillantást vetni. Pedig: Giovanni Donato Montorfano ugyanebben az időszakban található Keresztre feszítés című műve hasonlóan földbe gyökerezteti a lábat. De róla majd legközelebb.