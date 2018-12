Templomban lépett fel a Botfai Citerazenekar

„Telt ház” előtt adott karácsonyi koncertet a nagytemplomban a szombat esti mise után a Botfai Citerazenekar.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

A klasszikus szakrális karácsonyi énekek mellett ünnepváró könnyűzenei és népi dalokkal varázsolták el a hallgatóságot, köztük Kovács József és Nagy Tamás atyákat, akik örültek, hogy templomuk igazi, vastapsos koncertélménnyel gazdagította az adventi időszakot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Némethné Némethy Csilla, a zenekar vezetője elmondta, az országban először a Botfai Citerazenekar szólaltatott meg a népi hangszeren egyházi műveket. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 2012-ben a Mária Rádió pályázatán I. helyezést értek el. A gálán külön kiemelték, hogy ilyenfajta hangzásvilágot még nem hallottak citerazenekartól. A rádiónak is köszönhető, hogy elkészíthették első egyházzenei CD-lemezüket, amelyről a koncerten is előadtak néhányat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS