Megszállottságot kívánok nekik – Tíz éves a MŰSZAK

Úgy tűnik, a hazai képzőművészetet nem gyűrte le a koronavírus, noha az idei nyár művésztelepeit csak speciális, szokatlan és kreatív módon lehetett megszervezni. A zalai művésztáborok szervezői ötletekben nem szenvednek hiányt.

A virtuális térre rendezkedett be a cserszegtomaji MŰSZAK (Művészek Szabad Alkotóközössége) elnevezésű alkotói csoport is, amely ráadásul idén ünnepli fennállása 10. évfordulóját.

Takács Ferdinánd és Szencz Lívia elhatározása nyomán harminc éve talált otthonra a Balaton zalai csücskében a nemzetközi képzőművészeti csapat, eleinte Rezi, majd Cserszegtomaj iskolája volt a helyszín, de tíz éve a művészpár kertje válik a festők, szobrászok Mekkájává két nyári hétre. Az elmúlt évtizedben tíz országból 73 művészt fogadott a MŰSZAK, de összességében 250-nél is többen fordultak meg már itt.

Idén azonban nem jöhettek, de végül mégis együtt készítették műveiket, hacsak jelképesen is. Odahaza dolgozott a Szlovákiából, Felvidékről, Erdélyből, Vajdaságból, Hollandiából, Ausztriából beköszönő alkotói gárda, az erre a célra létrehozott közösségi oldalon tartották a kapcsolatot, erre a FB-oldalra kerültek fel a festmények, szobrok fotói, valamint az irodalmi szövegek is. Hiszen a társművészetek is beszálltak a MŰSZAK-ba, a résztvevők nyilván izgalommal várják, hogy verseikhez, novelláikhoz milyen illusztráció kerül ki Szencz Lívia keze alól.

A MŰSZAK számos hagyományos elemmel büszkélkedhet, ezek közül a leginspirálóbb az akciófestés. Több művész együtt festi a képet, méghozzá közönség előtt, a kooperáció egyedi módozatait megvalósítva. Ezúttal ez a program a tervek szerint őszre tolódik, helyszíne a keszthelyi Balatoni Múzeum lesz. Októberben, a festészet napja alkalmából két kiállítás is nyílik ugyanitt, egyfelől a MŰSZAK legfrissebb terméséből, másfelől Basilides Sándor (1901-1980), a Balaton, azaz Balatonalmádi festőjének a műveiből. Miért épp ő?

A MŰSZAK évről évre választ magának egy-egy példaértékű, már lezárult, de mindenképpen a Balatonhoz, Zalához kötődő képzőművészeti életművet, s az alkotó hatását önmagukon átmosva adják vissza a közönségnek a néha méltatlanul elfeledett festők vizuális világát. Egry József, Derkovits Gyula, Mikus Gyula, Halápy János neve szegélyezi az útjukat, de szerepelt már a keszthelyi Károly Gyula és Boromissza Tibor is, utóbbi Keszthelyi madonna című képe látható a Nemzeti Múzeumban. Idén Basilides Sándorra esett a választás. A júliusi virtuális megnyitón az ismert művészcsalád egyik tagja, Basilides Bálint mondott laudációt nagybátyjának a családtól összegyűjtött képekből álló kiállításához. Az unokaöcs maga is festő, bár 1956-ban Svájcot választotta lakóhelyéül, két évtizede hazatelepült, méghozzá természetesen Cserszegtomajra, így ő is aktív tagja a MŰSZAK-nak.

Basilides Sándor korának egyik meghatározó festőművésze, grafikus, gobelintervező, művészpedagógus. A Basilides-ősök földbirtokosok és nemesek voltak Gömör megyében, a család számos tagja művész lett: Basilides Mária, Basilides Barna, Basilides Ábris, Basilides Zoltán, Basilides Bálint, Basilides Aliz, Érsek Mária. Ő maga Tamási Áron apósa volt. Vörösberényben élt, ám ezt a festői falut már Balatonalmádi városához csatolták. A MŰSZAK Basilides Sándorra eső figyelmét lánya, Aliz ekképp köszönte meg levelében: apám a Balaton másik csücskében is otthonra talált”.

Az eddig kiválasztott festőket tehát a Balaton ábrázolása köti össze. Ami – mondta a jubileumi kisfilmben Takács Ferdinánd – nagyon nehéz téma. A festők a színek, a fények olyan folyton változó kavalkádjával találkoznak, amely szinte csak erre a tóra jellemző, talán ezért is tartja fogva a képzőművészeket, hiszen kimeríthetetlen tárházát adja a tájkép festészetnek.

A MŰSZAK szóban forgó virtuális tábormegnyitóján dr. Cséby Géza, a művésztelep állandó irodalmár tagja, vendége szólt a cserszegtomaji együvé tartozás szellemi izgalmairól. Noha 2020-ban számítógépeken és mobiltelefonokon találkozhatott az alkotók csoportja és rajongótábor közössége, így valójában világnyi szélességűre nyílt Takács Ferdinánd és Szencz Lívia kertje. A megnyitott oldalt meg is tartják, mostantól egész évben működik, mindenki feltöltheti legújabb alkotásai fotóit, a tárlatok meghívóit, verseket, novellákat, művészi fényképfelvételeket, magyarán a nyári hetekből 52 hét lett. A MŰSZAK FB-oldalán látható továbbá az a kisfilm is, amelyet a keszthelyi televízió saját archív felvételeiből készített az elmúlt tíz esztendő eseményeiről.

Mindehhez kívánt Cséby Géza további megszállottságot a szervezőknek, résztvevőknek. A biztatás termékeny talajra hull, a szabadelvű művésztársaság nem szűkölködik ötletekben, elképzelésekben, mint látjuk, nem csügged, hanem kihasználja a kényszerű elzártságot.

Természetesen már készen vannak a 2021-es esztendő tervei is. Mint Takács Ferdinándtól megtudtuk, jövőre a művésztelepen megfordult, de már elhunyt alkotók munkáit szeretnék gyűjteményes tárlaton bemutatni, ezért ezúttal nem választanak „balatoni festőt”.