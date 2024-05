Dr. Schmidt Ádám elmondta, hogy ezen ünnepség előtt jelentették be, hogy idén négy zalaegerszegi sportegyesület kap támogatást. Kiemelte, hogy a városvezetés is mindent megtesz a helyi sportért, amelynek ékes bizonyítéka a búslakpusztai lőtér felújítása. Az államtitkár ennek kapcsán megemlékezett a nemrég elhunyt Hammer László olimpiai bajnok sportlövőről, aki, mint mondta, nemcsak ennek a sportnak, hanem a magyar egyetemes sportnak is fantasztikus ikonja volt. Meggyőződése volt, hogy a sikeres sportoló az, akinek motivációja nem a bukás elkerülésére, hanem a sikerre irányul. Ez az álláspontja iránytű lehet az élet bármelyik területén, vélekedett az államtitkár. Végül azt hangsúlyozta, hogy az új lőtér ösztönzőleg hathat a fiatalokra, akik képességeiket nem számítógép előtt fejlesztik, hanem itt a helyszínen.

Zalaegerszeg 2019-ben indította el az Alsóerdőt érintő beruházássorozatot, amelynek részeként épült meg a sport- és élménypark, a Tölgyek útja túraútvonal, újultak meg kerékpárutak, illetve a tv-torony környéke is megszépült, idézte fel Balaicz Zoltán polgármester. Mint mondta, ennek a sorozatnak az utolsó eleme a búslakpusztai sportlőtér felújítása, amelyre 213 millió forintos százszázalékos állami támogatást fordítottak a magyar kormánynak köszönhetően.

A búslakpusztai sportlőtér átadásán lövészeti bemutató is volt

Fotó: Antal Lívia

Az eseményen a sportolás fontosságát kiemelve mondott köszöntőt Vigh László országgyűlési képviselő. Elhangzott, hogy a Göcsej Sportlövész Egyesület, a ZTE Sportlövész Klub, valamint a Polgári Lövész Egylet vette birtokba a búslakpusztai lőteret. Mindhárom egyesület a szakmai munka és a az utánpótlás-nevelés terén kiemelkedő teljesítménnyel, és nagyon szép eredményekkel büszkélkedhet.