A méltatás pedig jogosan jár Zoran Lesjaknak. Ritka az olyan külföldi labdarúgó, aki ennyi időt eltölt egy magyar klubnál. Az idén 36 esztendős Zoran Lesjak 2018 nyarán igazolt a ZTE FC-hez és abban a bajnoki évben sikerült az élvonalba való visszajutás a kék-fehéreknek. A védő fontos gólokat szerzett, a legemlékezetesebb talán a 2019. május 1-jén a 93. percben szerzett, Cegléd elleni idegenbeli találata. A ZTE FC ezzel a találattal nyerte meg a mérkőzést (2-1), a három ponttal pedig bebiztosította a feljutását az NB I.-be, amire hét évet vártak Egerszegen.

Zoran Lesjak onnantól kezdve is alapembere volt a csapatnak, 2020-ban a bent maradás kivívásában is oroszlánrészt vállalt, de a későbbi szereplésben is. Az elmúlt két esztendőben egyre kevesebb lehetőséget kapott, ami egy labdarúgó számára nem könnyű megemészteni, ám amikor be kellett szállnia, ugyanazt a sikerért mindent megtevő Zoran Lesjakot láttuk, mint korábban.

A ZTE FC a szombati, Paks elleni hazai találkozón búcsúztatja el a játékost. Végh Gábor, a ZTE FC tulajdonosa személyes kedvencének nevezte a játékost a klub honlapjának adott nyilatkozatában és azt is jelezte: szeretné, ha már játékosként nem, de továbbra is "a ZTE családhoz tartozna és a jövőben is szerepet vállalna a klub életében.”