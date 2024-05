Nagykanizsa belvárosában néhány asztalos kézműves cukrászdát üzemeltet a fiatal cukrászmester. Borongics Anett pontosan ismeri a szépségversenyek világát, tíz éve nevezett a Zala Szépe viadalára is.

- A mindenmentes sütemény ugyanúgy tartalmaz lisztet, édesítőszert és tejterméket, viszont mindezt alternatív formában - mondta a szakember. - Általában mandula-, rizs- vagy zabpehelyliszt kerül a tésztába. A cukor helyett eritrit és sztívia keveréket használok, ami nem okoz erős utóízt. A tejtermékek esetében megtalálhatók az üzletek polcain a laktózmentes verziókhoz, tejfehérjementes termékekhez is hozzá lehet jutni, melyek kizárólag növényi alapúak.

A Süti Butikot hét éve üzemeltető Borongics Anett úgy vette észre, gyakran olyanok is fogyasztják ezeket az alternatív édességeket, akik diétáznak. Bár azt leszögezte: jobban ajánlják azoknak, akiknek valóban valamilyen emésztési zavaruk, allergiájuk van. Néhány esetben tojásallergiára is sokan panaszkodnak, mely esetben ezt az alapanyagot is kerülni kell.

Fotó: Szakony Attila

- Azok a hölgyek, akik szeretnének indulni egy szépségversenyen, általában tudatosan építik fel az étrendjüket és rendszeresen sportolnak is - folytatta. - A tudatos étrenddel a nőket érintő problémák, mint például a narancsbőr, kiküszöbölhető. Ettől függetlenül nem szabad a végletekig sanyargatni a testüket, ezért a Tündérszépek versenyen induló hölgyek nyugodtan megengedhetnek maguknak egy kis édességet, de ha mégis ódzkodnak tőle, akkor a mindenmentes kategória friss idénygyümölcsökkel jó alternatíva lehet.

A versenyre május 12-én (vasárnap) éjfélig lehet még jelentkezni. A versengés regionális szinten indul, innen jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. Közülük a szakmai zsűri választja ki a Tündérszépek 2024 országos szépségverseny győztesét és udvarhölgyeit, valamint a közönségszavazás végén kiderül az is, hogy ki lesz a Tündérszépek 2024 közönségdíjának tulajdonosa. Érdemes szavazni is, hiszen május 30-án éjfélig a szavazók között a zselickisfaludi Kardosfa Hotelbe egy 2 főre szóló wellnesshétvégét sorolnak ki.