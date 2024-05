Balázs János nagyon szegény sorsú zsellércsaládba született Magyaregresen. Később a család Kaposvárra költözött, ahol nehézségeik ellenére is taníttatták fiuk. Már gyermekkorában felismerte Pazsiczky Sándor tanár Balázs János rendkívüli tehetségét. Később mesterei között ott találjuk Rippl-Rónai Józsefet és Bernáth Aurélt egyaránt, mégis sikerült rövid alkotói élete során egyedi, jellegzetes képeket festenie. 1923-ban a kaposvári Turul Szállóban mesterei kiállított munkáival egyetemben Balázs művei is szerepeltek, de ekkoriban Csók István pécsi művésztelepén is képezte magát. 1924-ben felvették a Képzőművészeti Főiskolára, Glatz Oszkár tanítványa lett. De nehéz sorsa itt ismét utolérte: szállás és étel hiányában nem tudta folytatni tanulmányait. Kénytelen volt hazaköltözni Kaposvárra, ahol szerény körülmények között élő szülei – az Arany János utca 11. szám alatti házuk udvarán – szénapajtában teremtettek műtermet szeretett fiúknak. Kaposvártól is kapott segítséget: egy nagyobb összegű támogatásnak köszönhetően festette meg Vétek György polgármester gyermekének portréját. Közben azonban tüdőbaja egyre elhatalmasodott az akkor még csak 22 esztendős fiatal tehetségen. De még ezidőtájt sem hagyott fel a művészettel: a kórházi pavilonban is festett. A tuberkulózis azonban nem könyörült rajta, nem sokkal később elhunyt.

E rövid életút alatt Balázs János változatos életművet hagyott hátra, amely több száz alkotásból áll. Önarcképei igen jellegzetesek, bibliai témájú munkái sajátosak és különleges hangulatúak balatoni vonatkozású képei is. Már az 1920-ban készített Menekülés Egyiptomba című festményén balatoni háttér látható, de ugyanezt a technikát fedezhetjük fel a Csodálatos halászat (1921) című alkotásán. 1921 nyarán Fonyódon, Rippl-Rónai művésziskolájában festette meg a Balatoni táj című képét, melyen a Balaton vize és a homokos szakadék látható, meglehetősen plasztikus színválasztással. A későbbiekben inkább emberalak és portréábrázolásai lettek a meghatározóak, ugyanis anyagi helyzete és elhatalmasodó betegsége nem tette lehetővé számára az utazásokat. De több balatoni képet alkotott, melyek nagy része magántulajdonban található. Ezt támasztják alá kéziratos levelei, melyekben sokszor vallott képeiről s azok sorsáról: „Mostanában én is adtam el, 170 000 koronáért, s aztán két apró olajfestményt, amit a Balatonnál festettem, 800 000 K-ért, s most is van kilátásban egypár eladás, csak már eléggé megfogyatkoztak a képeim, s nemigen tudok mit eladni. A Balatonnál sokat festettem, azokból

alig van valami, eleget eladtam belőlük, éppen tegnapelőtt vittem be a városba egy pasztellképet, az is Balaton.” – olvasható az egyik részletben.

Sírja a kaposvári Nyugati temetőben található, képei egy részét a kaposvári múzeum őrzi. Nevét felvette a város képzőművészeti szakköre és a Kaposhegy északi részén utcanév emlékezik rá. Bár Balázs János regionális alkotónak tűnik, művészete azonban a nagyokéval rokonítható, még ha kiteljesedését ketté is törte korai távozása. Neve és életműve nem hiányozhat az országos és balatoni összegzésekből sem.

dr. Kovács Emőke