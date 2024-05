Kínai elnöki látogatás

Az elnök Párizsba és Budapestre látogat, ami mutatja hazánk növekvő súlyát – értékelte Gulyás Gergely a kínai elnök budapesti látogatását. – A látogatásnak a gazdasági jelentősége az elsődleges, fontos látni, hogy 2005-ben az Európai Unió GDP-jének kevesebb mint ötöde volt a kínai, ma pedig Kína már megelőzi az uniót. Ez sokat elárul Európáról is – mutatott rá.

Míg az egyik nagy globális gazdasági újság szint az 500 legnagyobb vállalatból tizenöt volt 2004-ben kínai, ma több mint 130 – ismertette a miniszter. Szerinte ez jelzi, hogy Kína a világ egyik vezető hatalma.

Érdekünk, hogy minél több kínai vállalt érkezzen hazánkba, előnyös üzletben vagyunk érdekeltek több területen, például ahol csúcstechnikát adnak a világnak

– jelezte Gulyás Gergely. Hozzátette: vannak Magyarországon német, amerikai, koreai befektetések, de a kínai gazdasági együttműködésekkel is erősödik a magyar gazdaság, és a találkozón ezt kívánjuk erősíteni.

A gazdasági újraindulás éve

A miniszter beszámolt róla, hogy 3,6 százalékra zuhant vissza a március infláció, ami jól mutatja, hogy a 2023-as gazdasági célkitűzés eredményes volt, a 2024-es év így a gazdasági növekedés újraindításának éve lesz. Hozzátette: ezek az adatok lényegesen jobbak lennének, ha le lehetne zárni az orosz–ukrán háborút.

Magyarország 1,7 százalékos gazdasági növekedése a harmadik legjobb az Európai Unióban, a negyedéves 0,8 százalékos növekedés holtversenyben pedig a második legjobb – mutatott rá. Mint kifejtette, 2024-ben a 2,5 százalékos GDP-növekedés reális a háború mellett is, 2025-ben pedig a 4,1 százalékos bővülés is elképzelhető. A fogyasztás Magyarországon egyre nő, így szerinte optimisták lehetünk.

Csok plusz, otthonfelújítás

Vitályos Eszter kormányszóvivő a csok plusz igényléséről azt mondta: a kormány január 1-jétől minden eddiginél nagyobb támogatást nyújt a gyermekes házaspároknak. – Nagyon nagy érdeklődés van, a befogadott kérelmek összege 83 milliárd forintot is meghaladta. Egy főre 26 millió forint jutott átlagosan, március végéig 1400 házaspárnak ítélték meg 35 milliárd forint értékben.

Az otthonfelújítási program július 3-tól igényelhető

– ismertette a kormányszóvivő. – Lezárult a társadalmi egyeztetés, több mint 500 beérkezett vélemény érkezett, így kikerült a feltételek közül a gázhálózatra való kötöttségi feltétel. A majdani kérelmezőknek érdemes lesz munkáltatói igazolást, nemleges adótartozásról szóló dokumentumokat is beszerezni – tette hozzá.

Az elmúlt időszak beruházásairól szólva kiemelte, hogy 180 milliárd forintnyi közútfejlesztés valósult meg, köztük a soproni északi elkerülő út egy része is, de átadták a Mosonmagyaróvár melletti három kilométer hosszú tehermentesítő utat is.

Dollárbaloldal, üzemanyagárak, Magyar Péter

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely beszélt Lengyelországról is, ahol szerinte az állam működésében semmi nem változott, a jogállamiság azonban romlott. A brüsszeli elit háborút támogató szövetségese került hatalomra, így lezárják a hetes cikkely szerinti eljárást. Az unióban a jogállamisági kérdéseknek közük sincs a joghoz, ami gyengíti az Európai Uniót, és veszélyezteti az EU kohézióját – tette hozzá.

A Magyar Nemzet kérdésére a guruló dollárok botránnyal kapcsolatban a tárcavezető elmondta: szerinte minden politikusnak el kell számolnia a kampányban, ebben konszenzus volt korábban. Ehhez képest

a baloldalnak az lett a szokása, hogy külföldi támogatásokért ácsingózik. Karácsony Gergely is elszámolással tartozik az ügyben

– jelentette ki.

Gulyás Gergely szerint a választások tétje, hogy mennyi polgár látja fontosnak, hogy Európában béke legyen. Ma azok a politikusok vannak többségben, akik a háborút támogatják, emellett még ideológiai kérdések is terítéken vannak – értékelte a helyzetet a miniszter. – Az, hogy az unióban már a férfiak is szülhetnek, jól mutatja, hogy eddig az elmebaj volt többségben – mondta. Az üzemanyagok árának csökkentésével kapcsolatban közölte: ha a kereskedők nem tartják be a feltételeket, a kormánynak megvannak eszközei, hogy fellépjen.

Magyar Péter korábban Brüsszelben a rezsicsökkentéssel szemben lobbizó jelöltjével kapcsolatban Gulyás Gergely úgy értékelt, hogy a magyar baloldal mindig támadta a rezsicsökkentést, nincs ebben semmi meglepő. Magyar Péter azon felvetését, hogy blokkolták a tüntetésén az internetet, a miniszter azt mondta: ez nem rendészeti, hanem orvosi kérdés. Erős kisebbségrendűségi komplexusként értékelte, hogy szerinte mi állhat annak hátterében, hogy Magyar Péter támadja Kocsis Máté fideszes frakcióvezetőt.

Gulyás Gergely szerint az, hogy valaki a saját feleségét lehallgatja és felveszi, minősíthetetlen, ehhez képest a „Poloska Péter” megnevezés barátságosnak tekinthető. A miniszter arra számít, hogy végül a baloldal egységesen lép fel,

Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc pedig összefog egymással.

A kampányidőszakról, Magyar Péterről még annyi említést tett, hogy az érdemi időszak még csak most jön a választások előtt. – A mi célunk, hogy világossá tegyük, a kormány mit ért el. A baloldali küzdelmeket mi egy kényelmes székből nézzük – jelentette ki a miniszter.

Vitályos Eszter a megszűnő szentendrei mammográfiai rendelésről azt mondta: a szentendrei rendelő az önkormányzat fenntartásában van, a vizsgálatot a kormány ingyenesen biztosította. – Nem állhat elő olyan eset, hogy a Pilis–Dunakanyar térségben élőket megfosztják az ingyenes mammográfiától, még akkor sem, ha egy végrehajtási vita áll a háttérben – szögezte le a kormányszóvivő.

A városban, ahogy az országban több helyen, jelen vannak olyan álcivil szervezetek, amelyek Soros-támogatásból élnek. – A törvények mindenkire érvényesek, a külföldi befolyásolási kísérletek miatt fogadtuk el a vonatkozó törvényt. Sok településen indulnak álcivilek, akik használhattak fel Soros-pénzeket. A Civil Kollégium Alapítvány például több tízmillió forintot kapott a Nyílt Társadalom Alapítványtól, de több ilyen álcivil szervezet is van, Szentendrén ilyen a Civil Kotta Egyesület.

Reptéri vasút, Zelenszkij meghívása

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint mindenki egyetért abban, hogy meg kell oldani, hogy Budapestről kötött pályán is ki lehessen jutni a repülőtérre. Ennek nyomvonaláról és a további részletekről még egyeztetni kell.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívta Orbán Viktort a svájci békecsúcsra. Gulyás Gergely szerint

meg kell fontolni a részvételt, de ha a háborúzó felek nincsenek ott, sok értelme nincs a találkozónak.

Oroszországot pedig nem hívták meg – emlékeztetett. A békét ők is deklarálják, de érdemi lépést nem lehet addig elérni, amíg a felek nem ülnek tárgyalóasztalhoz.

Mahmud Ahmadinezsád budapesti előadása kapcsán Gulyás Gergely újfent megerősítette, hogy a magyar kormány világos és Izrael-barátnak minősített politikát visz. A magyar kormány egyik tagja sem találkozott a volt iráni elnökkel, aki egyetemi előadást tartott. A magyar kormány a volt iráni elnök korábbi, holokausztra vonatkozó szavait elítéli, az akadémiai szabadság ugyanakkor megilleti az állami egyetemeket is – hangsúlyozta a miniszter.

Arra a felvetésre, hogy Karácsony Gergely már 2019-ben is fogadott el külföldi pénzeket a kampányához, Gulyás Gergely azt mondta: ezekre a kérdésekre a főpolgármesternek válaszolnia kellene, noha ő erre nem ad lehetőséget a sajtónak. – Kár, hogy nem is merjük a véleményét, pedig jó lenne tudni – tette hozzá. Karácsony Gergely vidéki kampányát úgy értékelte: