Sárbogárdon, a 2. Antal János Emlékverseny közel 100 fős nemzetközi mezőnyében szerepeltek a Shotokan SE Keszthely fiataljai. Akik közül Kerék Maximilián (8-9 évesek) küzdelemben győzött, míg az eggyel magasabb korosztályban 4. helyezést ért el kumitében. Takács Áron (12-13) formagyakorlata szintén aranyérmet ért, küzdelemben második lett. A két évvel idősebb korcsoportban is indult, itt formagyakorlatban és küzdelemben is győzött, ami a legjobb fiú versenyző címet is jelentette számára.