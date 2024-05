A Salla Ringen várhatóan rekord számú versenyző indul, hiszen – mint az Szabó József, a Zalalövői Autó- és Motorsport Egyesület elnöke lapunknak elmondta – az elmúlt évek zalalövői versenyeinek nagyon jó visszhangja volt a technikai sport kedvelőinek körében, ezért sokan jelezték már nekik, hogy részt kívánnak venni az idei versenyen. A nevezések folyamatosan zajlanak, az indulók száma azonban csak a verseny napján válik véglegessé.

– A DURSZ idei sorozatában hat verseny várható – folytatta Szabó József. – Zala egyetlen helyszínnel szerepel a versenynaptárban, büszkék vagyunk arra, hogy Zalalövő részese lehet ennek a színvonalas programnak. Május 26-án Szombathelyen, június 15-én és augusztus 11-én Marcaliban, augusztus 25-én pedig a Vas vármegyei Szemenyén lesznek futamok, míg a záró versenyt szeptember 22-én egy Győr-Moson-Sopron vármegyei községben, Csapodon rendezik meg.

Szabó József hozzátette: a DURSZ sorozata mellett további roncsderbi bajnokságok is zajlanak az országban, ezek egyike az a Nyugati Kupa, amit néhány éve éppen zalai kezdeményezésre hoztak létre, s amit idén újra meg kívánnak rendezni. A Zalalövői Autó- és Motorsport Egyesület ez utóbbi szervezőitől is kapott felkérést arra, hogy legyen részese az általuk koordinált bajnokságnak, így várhatóan annak is lesz futama a Salla Ringen. A zalalövői egyesület emellett önálló versenyek szervezését is tervezi, nemcsak roncsderbi, hanem off road szakágban is.