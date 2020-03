Közönség előtt születtek a művek Letenyén

A VIII. Hóvirág Tavaszi Művészeti Fesztivál keretén belül szombaton nyílt alkotónapot tartott a Fáklya Művelődési Házban (FMHK) a Letenyei Festők Köre.

Dömők József, a fesztivált szervező művelődési ház igazgatója lapunknak elmondta, hogy a közel egy évtizede megalakult festőkör minden tagja helybeli. A nyílt napon mindenki a saját stílusában alkotott, nem volt kötelező téma, és nem kellett feltétlenül egy nap alatt elkészíteni az alkotásokat. A rendezvényen Timár Zoltán (Tizo), az op-art irányzat képviselője, Végh Erika festő, Vertaricsné Horváth Katy festő, Szabó Katalin festő-grafikus, új tagként Vajdainé Mikó Judit festő vett részt, valamint jelen volt Radnai István fafaragóművész, a tótszentmártoni művésztelep vezetője.

A nyílt alkotónap lényege, hogy a művészek szabadon dolgoznak, közben egymással ismerkednek, a közönség pedig bepillantást nyerhet a művek létrehozásának folyamatába. A Letenyei Festők Körének tagjai eddig minden évben csak a Mura Menti Napok ideje alatt, augusztusban alkottak nyilvánosan. Most első alkalommal vannak jelen a Hóvirág Fesztiválon, de ott lesznek az októberi Platán Napokon, és a tél folyamán is bemutatkoznak a nyilvánosságnak. A most elkészült művek az alkotók gyűjteményét gyarapítják. A nyári fesztiválokra várhatóan a festők körének létszáma megduplázódik.