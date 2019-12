Iskolába ment a GébArt

A Kőrösi-iskola galériájában január 17-ig válogatás látható a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep kollekciójából.

Az iskola galériája, a tanulók, valamint az intézményhez kötődő alkotók műveinek bemutatásán túl rendszeresen szervez tágabb kitekintést kínáló tárlatokat is. Erre példa a december 5-én megnyílt legújabb kiállításuk, amely tucatnyi festménnyel idézi meg az 1992 óta működő gébárti művésztelep sokszínű gyűjteményét. A változatosságra a művészeti vezetők személye is garancia, az utóbbi öt évben Budaházi Tibor festőművész vezetésével dolgoztak a meghívott alkotók, korábban többek között Szemadám György, Horváth M. Zoltán, Colin Foster és Kopasz Tamás is kivette részét a tábor szellemi, esztétikai törekvéseinek formálásából. A gyerekek a bemutató révén bepillantást nyernek a kortárs képzőművészet legkülönfélébb irányzataiba. A kiállítók között találkozhatnak zalai művészekkel (Budaházi Tibor, Szényi Zoltán), az ország számos szegletét képviselő alkotókkal, továbbá külföldi vendégekkel (Irene Rung Németország, Tarciso Viriato Brazília).