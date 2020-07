Idén 25 éves a Pannon Tükör

Közgyűlést tartott nemrégiben a Pannon Írók Társasága a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. Dr. Gyimesi Endre elnök elmondta, eredményes évet zárt 2019-ben a Pannon Írók Társasága, két fő feladatát magas szinten sikerült megvalósítani: megjelent a Pannon Tükör hat lapszáma, emellett már hét kiadványt, köteteket is közreadtak.

A részletekről Bubits Tünde, a Pannon Tükör főszerkesztője beszélt: – A lapbemutatókon saját vagy más, de a régióhoz köthető szerzők köteteit mutattuk be (Göncz László, Bence Lajos, Szálinger Balázs). Minden lapszámunkat megismerhette közönségünk fő támogatónk székhelyén, Zalaegerszeg városban a megyei könyvtárral közös rendezvényként, de az országban több helyen (Budapest, Keszthely, Cegléd, Mezőberény), illetve határon túl, Lendván is.

A Pannon Tükör könyvek sorozatban több kötet jelent meg. Merő Béla: Egy színház­alapítás viszontagságai, Hegedűs Gitta: Levelek Imrének, Tar Ferenc: Egy arisztokrata család mindennapjai, Lackner László: Délidő alkonyatban című könyveket segítette megjelenéshez a lap. A kiadást Zalaegerszeg városa, a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Napvilágot látott még két kiadvány a Pannon Írók Társasága kiadásában: D. Bencze Erzsébet: Túl közel (verseskötet) és Lángi Péter: A Nagyváthy Szakközépiskola története címmel.

A kiadványok mellett több országos rendezvényre is eljutott a lap és a zalai irodalom, a Margó fesztiválon és az Ördögkatlan fesztiválon is tartottak könyv- és lapbemutatókat az MMA és az NKA támogatásával. A megújult online felület sikere Nagygéci Kovács József online-főszerkesztő munkájának köszönhető. A lap fő támogatója Zalaegerszeg mellett a Nemzeti Kulturális Alap volt, de a költségekhez segítséget nyújtott Nagykanizsa és Keszthely is. A tavalyi eredményhez sokan hozzájárultak: szerkesztők, szerzők, zenészek, fotósok, városvezetés, nyomda, könyvelés, hosszú volna mindenkit felsorolni.

– Annyi bizonyos, hogy csak közös munkával és akarattal lehetett ezt a sikert elérni – mondta Bubits Tünde.

A közgyűlésen felszólaló Lackner László alapító íróként örvendetesnek találta, hogy az idén 25 éves periodika mind szakmai, mind gazdasági vonatkozásban is erősödött, nemcsak a régió, hanem az ország sok pontján is ismert és elismert kulturális bázis lett a Pannon Tükör.

Szó esett a 2020-as év szakmai terveiről is. Az eddig megszokott hat megjelenéshez a 25 éves Pannon Tükör továbbra is ragaszkodik. Az első lapszámot februárban mutatták be, a második és a harmadik lapszám egyelőre online érhető el. Szeptember 4-én mutatják be a nyomtatott lap három számát és a megjelent kiadványokat, valamint a 2019-es „egymondatok” egybeszerkesztett változatát The time is out of joint címmel. Vendégük a békéscsabai Bárka folyóirat lesz.

Július 23-án mutatják be Nászta Katalin új kötetét, a Felvágott szívvel címűt a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral közös rendezvényként. Az új Pannon Tükör könyvről a szerzővel a szerkesztő, Cséby Géza beszélget.

Decemberben két lengyel kortárs szerző kötetét adják ki Cséby Géza fordításában.

A Pannon Tükör indulásának 25. évfordulója alkalmából a lap szerkesztősége díjat alapított, melyet minden év decemberében kíván átadni három kategóriában. A szerkesztőség döntése alapján egy prózaíró, egy költő és egy kritikus részesül elismerésben. A Pannon Tükör-díj elismerő oklevéllel, egy kisplasztikával és pénzbeli elismeréssel jár. Az ünnepélyes díjátadás az év utolsó lapszámának bemutatóján, várhatóan december közepén lesz.

A jubileumi rendezvények kö­zött ismét megtalálható lesz majd az Ördögkatlan fesztivál, illetve kortárs társlapokat látnak idehaza vendégül: a békéscsabai Bárka és a Hévíz folyóirat érkezik, illetve közös budapesti programra is készülnek.

A lap online oldala még fontosabbá vált a pandémiás időszakban, felmérhető volt, hogy látogatott az online oldal, keresett az ottani önálló rovat, a Lábjegyzet és a Medvészet. Pannon Kamera néven elérhetők videók, e módon a szerzőik olvassák fel a lapban megjelent írásaikat.