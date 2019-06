Éjszaka a múzeumban: kosztümös tárlatvezetés és kalandozás Keszthelyen

Csempészcigaretta-kereső kutya munkájának bemutatása, kosztümös tárlatvezetés, kalandozás a templom titkos helyein – számtalan érdekes program várta a Múzeumok Éjszakáján a vendégeket Keszthelyen.

Keszthely összes kiállítóhelye nyitva volt a Múzeumok éjszakáján, bár az eső miatt néhány tervezett program meghiúsult. A Helikon kastélymúzeum a Boombatucada zenéjére nyitotta volna meg kapuit, az időjárás miatt azonban csendesen nyíltak – ám a főúri épület csakhamar benépesült. Ide több mint 1400 látogató érkezett.

-Népszerű volt a tárlatvezetés: korhű ruhában kalauzolták a vendégeket a teremőrök. Az Amazon Ház Látogatóközpontban a Company Canario Historikus Táncegyüttes barokk előadása és a tánctanulás is sokakat vonzott, csakúgy, mint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának koncertje – tekintett vissza Várszegi Kata, a kastélymúzeum munkatársa.

A Balatoni Múzeumot több mint ezren keresték fel ezen az éjszakán.

– A Rejtélyes gyűjtemény iránt érdeklődtek legtöbben: a kiállítás egy keszthelyi zsidó család elrejtett kincseit mutatja be. Itt a tervezettnél többször kellett tárlatvezetést tartani. Nálunk vendégeskedett a budapesti Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeum, mely több programmal kedveskedett a látogatóknak. Ezen az estén nyitottuk a Ne vedd, véd című kiállításukat, mely elkobzott egzotikus állatokat és növényeket mutat be, s a természetvédelemre, a fenntartható fejlődésre hívja fel a figyelmet. A legnagyobb sikere Csiki, a NAV cigaretta-és drog kereső kutyájának bemutatója volt. Múzeumpedagógiai és gyerekprogramokkal is vártuk a hozzánk érkezőket- idézte fel Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igazgatója.

A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyre közel hétszázan érkeztek.

-Festetics Györgyöt és korát bemutató, játékos, feladatokkal színesített, 12 állomásos felfedezőtúrával vártuk a látogatókat. A vendégek ismerkedhettek a hagyományos orvoslással, gyógy-és fűszernövényekkel, kóstolhattak pálinkát, s zenés programunk is volt. Az eső elálltával a Szent Iván éji tűzgyújtás sem maradt el – sorolt néhány programot dr. Szabóné Lázár Ibolya igazgató. A kisebb kiállítóhelyek is várták a látogatókat, az érdeklődők megismerhették a rendház művészeti értékeit, s felkereshették a templom titkos helyeit is.