Csütörtökön este hat órakor kezdődik a Hevesiben a Kölcsönlakás bohózat premierje

A Hevesi Sándor Színház ezúttal nem pénteken, hanem e hét csütörtökön este hat órás kezdettel mutatja be a repertoár immár hagyományos őszi könnyedebb darabját. Ezúttal Ray Cooney és John Chapman Kölcsönlakás című bohózatára esett a választás.

Az angol színműírás egyik legkiválóbb alkotója Ray Cooney, akitől már több darabot is sikerre vitt a zalaegerszegi társulat, a szóban forgó vígjáték Besenczi Árpád igazgató rendezésében készült.

– Ez a darab különösen a szívemhez nőtt, többször találkoztam vele már pályám során – mondta. – Gesztesi Karcsival szerepeltünk együtt az ősbemutatón a József Attila Színházban, közel száz előadásos széria lett belőle. Méhes László Pécsett is megrendezte, abban azt a szerepet alakítottam, amit most itt nálunk Kiss Ernő játszik, nagyon illik is hozzá. Végül Nyíregyházán is megrendezhettem a Kölcsönlakást, aminek a főszerepét egyébként saját magára írta Cooney, 1969-ben. A darab erénye, hogy korhoz nem köthető, a történet időtlen, bármikor játszódhat.

A Kölcsönlakásban több pár is készülődik ugyanazon időben egy kis titkos légyottra, persze nem a saját házastársaikkal szeretnének részt venni a kalandban, azonban a „lakáskiadók” nem egyeztetik a programot. A klasszikus félreértések vígjátéka, a „mindenki rosszkor érkezik” típusú komikus helyzetek kavalkádját hozza létre, olyannyira összekuszálódnak a szálak, hogy a végén szinte abszurdba hajlik a nézői rekeszizmokat igénybe vevő sztori.

– Mindig igyekszünk ideális szereposztásra törekedni, úgy érzem, most is jól sikerült. Kiss Ernő vígjátéki kvalitásait ismeri a közönség, de ajánlom mindenki figyelmébe Pap Lujzát, aki ritkábban mutathatja meg kiváló komikai vénáját. Olyan szerep, amelyben a női észnek, talpraesettségnek kell rendet tenni a többszörös házastársi zűrzavarban.

A rendező Czegő Terézt is kiemelte, aki a második részben érkező írónő lesz. Az ő kiadásra váró könyve gazdaggá teheti a vendéglátóit, ez a tét.

– Terike is új oldalát mutathatja meg elegáns milliomos írónőként, csakúgy Ticz András, aki designer fiatalembert alakít. A Kölcsönlakás a színészek számára aranybánya, szinte egyforma sziporkázási lehetőséget ad a kilenc szerepnek. Az élményt kínáló verbalitás a második felvonás során kéri majd fokozottan a figyelmünket.

A direktor-rendező szólt arról is, hogy az angol polgári miliőt Mészáros Tibor részletekre is ügyelő igényes díszlete és Szőke Julianna szép, a jellemábrázolást támogató kosztümjei teremtik meg, így a látvány – a legjobban megírt vígjátékokra jellemző – feszes ritmusban dolgozó művészeknek ideális keretet, környezetet biztosít. Az említetteken kívül láthatjuk a színpadon Magyar Cecíliát, Urházy Gábor Lászlót, Nagy Johannát, Szakály Aurélt és Mikita Zsuzsanna Lillát.