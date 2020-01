Csordás Klára mezzoszoprán operaénekes lépett fel Zalaegerszegen

Néhány hete adott emlékezetes hangversenyt a zalai megyeszékhelyen Csordás Klára operaénekes, aki Harazdy Miklós zongora­művésszel lépett a publikum elé a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Az est után az énekművész telefonos interjút adott lapunknak.

Van úgy, hogy az ember sok mindent tud valakiről, az információk azonban mégsem hozzák kellően közel a hús-vér embert.

Épp így jártam Csordás Klára operaénekessel, aki Harazdy Miklós zongoraművész kísérete mellett adott hangversenyt Zalaegerszegen, a klasszikus bérlet második előadásaként.

Tudni lehetett róla, hogy Párizsban él, s azt is, hogy Tbiliszitől Stockholmon át Bue­nos Airesig minden jelentős színpadon megfordult, hogy a csodás külső-belső tulajdonságokkal bíró mezzoszoprán, aki a kortárs zene avatott megszólaltatója is, nem csak klasszikusokat ad elő. Ismeretes, hogy több mint hét nyelven beszél és énekel.

Mégis, amíg meg nem jelent a zalaegerszegi zsinagóga színpadán, s elő nem adta aznapi műsora első három-négy darabját – mind Händel volt, köztük nadrágszerepek is –, addig a művészi személyiség vonzereje nem ért el hozzám.

Azon a bizonyos, rémesen ködös, nyúlós, mikulásmásnapi szombat estén sok zalaegerszegi komolyzene-kedvelő néz­hetett ki az ablakon, s úgy döntött, inkább otthon marad, nem indul el a koncertre, de ezt bizony nem jól tették.

Ahogy a hangversenyen haladtunk előre az időben, Vivaldi, Mozart, Verdi és Wagner után, amikor az elegáns, szőke opera-énekesnő előadta Carmen Habanéráját, már mindenki feledte a pocsék időt, és élvezte a forró hangulatot, amit a két művész keltett. Maga a művésznő konferálta fel a számokat, keresetlen szavakkal, röviden megvilágítva a szükséges történelmi és cselekménybeli kontextusokat, amelyekben azok elhangzanak, s ez különösen élvezetessé tette az estet. Saint-Saëns Sámson és Delila Csók-áriája után Mascagni Intermezzójának szöveges átirata hangzott el, majd két modern: Bernstein és Gershwin. A Summertime hangjai után hiába is tapsoltunk, a művésznő jelezte, hogy áriából ma elég ennyi (13), de szívesen beszédbe elegyedik a közönséggel.

Biztos eszünkbe jutott a kinti köd, s nem hangzott el egy kérdés sem, igyekeztünk haza.

Hazaérve mégiscsak feltettem néhány kérdést e-mailben Csordás Klárának, amelyekre aztán párizsi húslevesfőzése közepette megejtett telefonhívása után választ is kaptam.

– Miért pont Párizs?

– Éltem Ausztriában, Németországban, majd Svédországba mentem férjhez, de az ottani klíma nehéz volt, így telepedtünk le a kellemesebb éghajlatú Párizsban, de gyakran járok haza, és koncertezek rendszeresen mindenfelé a világban. Talán csak azt nem tudom elképzelni, hogy Japánban lépjek fel, az időzónákhoz való alkalmazkodás, azt hiszem, arrafelé jobban megviselne, mint nyugatra.

– Tesz valamit azért, hogy jól bírja ezt a fajta igénybe­vételt?

– Igen, minden másnap edzek másfél órát, és csak azt eszem meg, amit magam főzök, nagyon szigorú laktóz-, glutén-, cukor- és gabonamentes étrend. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a hangom gyakorlatilag mindig jó állapotban van.

– Múlt évben művészeti doktorátust szerzett. Mondana valamit arról, hogy mi motiválta, és miből tevődik össze egy ilyen megmérettetés?

– Ma már bármerre is járok a világban, mesterkurzusokat tartva, a sok fiatal, akiket ott én instruálok, szinte valamennyien rendelkeznek ilyen tudományos fokozattal. Minthogy zeneművészeti végzettségem is van, muzikológus is vagyok, nem csak operaénekes, DLA-fokozatot szereztem. A doktori disszertációm Mauricio Kagel zeneszerzőről készült, vele, aki Argentínából Németországba telepedett át, húsz évig gyakran dolgoztam együtt. Erre az elméleti munkára summa cum laude minősítést kaptam, tudtam újdonságokat mondani benne. Kagel nagyon érdekes művész volt, fiatal korában énekesképzést is szerzett, így különösen jól meg tudta fogni műveiben az énekszólamokat, de szerette pontosan meghatározni az előadó gesztusait, mimikáját is. A doktori koncertem első része azonos volt a zalaegerszegi koncertprogramom első részével, de kiegészült Respighi, Brahms, Fauré és Liszt alkotásaival, Rohmann Ditta, Mali Emese és az Anima Musicae Kamarazenekar működött közre.

– Nem tipikus, hogy az énekes beszél is a színpadon. Hogy lépett erre az útra?

– A férjemnek köszönhető. Azt szokta mondani az amúgy nagy tudású közgazdász, gazdasági szakember férjem, hogy nem érzi meghívva magát a nézőtéren ülve, ha csak az áriák, zeneszámok hangzanak el. Szükség van ezekre a kiegészítő információkra. Emberközelbe akarom hozni a zenét. Pavarottit is sokan elparentálják, hogy slágerré tett operaáriákat, pedig soha nem tette méltatlan körülmények között, és így sokkal szélesebb rétegekhez eljut ez a műfaj is. Ebben harcos vagyok, szeretném, hogy a fiatalok is hallgassák az igényes zenét.