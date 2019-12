Barokk zeneművek az adventi koncerten Nagykanizsán

A Krátky István Zenei és Kulturális Egyesület az önkormányzat támogatásával szervezte meg kedden a Fentős Ferenc Kamarazenekar koncertjét az Alsótemplomban.

A Balogh Tünde vezette egyesület öt évvel ezelőtt döntötte el, hogy a szimfonikus zenekar, illetve a vonósnégyes mellett kamara­zenekart is létrehoz. Az adventi hangversenyre ezúttal kizárólag barokk műsort állítottak össze, melyben szólisták révén megszólalt többek közt fuvola, oboa, gitár és csembaló is. A közönség Bach, Fiocco, Carulli és Vivaldi műveit hallhatta. A nagykanizsai muzsikusok mellett vendégeket is hívott a zenekar, így érkeztek például keszthelyi művészek a koncertre.