Bánat és öröm is benne van a bordalokban: ötödik zenei albumát jelenteti meg a Gyenesi Dalárda

Bor és nótázás szinte elválaszthatatlan egymástól.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A bordalok már a középkorban is kedveltek voltak a magyarság körében, s évszázadról évszázadra újabbak születtek. A Gyenesdiási Dalárda és a Gyenesi Négyes a múlt hét végi bordalokon mutatta be az „Adja Isten, mink is vigandjunk” című, zalai ivónótákat tartalmazó, hamarosan megjelenő cd-jét.

A cd-t hallgató úgy érezheti, maga is mulatozik: a zenei anyag alapja abból a műsorból származik, melyet néhány éve a Gyenesdiási Dalárda nyaranta hétről hétre előadott a gyenesdiási Darnay pincébe zenés bormustrára érkező vendégeknek. Ez bővült a Kovács Péter zalaegerszegi népzenész által gyűjtött zalai ivónótákkal. Ebből adtak ízelítőt a Gyenesdiási Bornapok megnyitóján. A színpad kis időre csárdává vált, hiszen az átvezető szövegekkel tűzdelt dalos műsorban egy jelenetet elevenítettek meg.

– Másfél évig dolgoztunk az ötven dalon. A 16 dalárdás közül 13 tag szőlősgazda, vagy az volt, így közel áll ez a téma a szívükhöz. Kovács Péter kifejezetten a dalárdára szabottan állította össze a válogatást: tudta, hogy nekünk milyen hangszereink vannak, mit tudunk játszani. Személyessé is próbáltuk tenni a dalokat: mindegyikben, ahol nevek szerepelnek, igyekeztünk, hogy a dalárdából mindenki meg legyen említve – szólt az albumról Pékné Orbán Julianna, a dalárda vezetője. Lassú, fájdalmas, sirató dallamok és mulatós nóták is szerepelnek a zenei összeállításban, hiszen ivás közben sír és vigad is a magyar.

Az Adja Isten, mink is vigadjunk- Ivónóták Zalából című zenei kiadvány Cseke József ajánló soraival lát napvilágot. A népzenész, karnagy úgy fogalmaz, hogy az összeállítás méltóan reprezentálja Zala népi bordalkultúráját. A dalokat vonóshangszerekkel kísérte a Csádé és a Harangláb együttes, s kecskeduda, tárogató, citera, dunántúli pásztorfurulya, harmonika is felhangzik.

A Gyenesdiási Dalárda és a Gyenesi Négyes dupla albumot ad ki: az elsőt elsősorban népzenészek, énekesek számára. A dalok nem csak hallhatóak, hanem olvashatóak is lesznek, hiszen szövegkönyvet is tartalmaz majd az album. Ez, valamint a másik, még formálódó cd -melyen a zalai dallamok mellett az ország más tájegységeinek nótái is felcsendülnek- kísérője lehet borozgatásnak, mulatozásnak.