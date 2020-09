Az ölelés és a szeretet ereje a nagykanizsai HSMK-ban

A HSMK-ban Vajda Margit zenepedagógus vezetésével a Kerekítő mondókáskönyvsorozat ölbeli játékai, mondókái elevenedtek meg a minap. Lovagoltatás, lógázás, hintáztatás, cirókázás, csúszdáztatás, zsuppolás élő hangszerjátékkal, népi hangszerekkel, népdalokkal, sétáltatókkal színesítve.

– Nagymamáinktól örökölt játékaink az érzelmi biztonság és a művészeti-zenei nevelés bölcsője. Az első évek mondókáinak szeretetnyelve, az érintés, ölelés és mosoly, egy életen át elkíséri a gyermekeket – vallja a zenepedagógus.

Az élet első éveiben az önfeledt együttjátszás, az érintés, testközelség, a szeretetteljes hangulat melyeket az ölbeli játékok, más néven bizalmi, kapcsolatteremtő játékok biztosítanak, segítik a biztos érzelmi kötődést, erősítik az érzelmi biztonságot, mely az értelmi és érzelmi fejlődés alapja. Ezek a rövid, korosztálynak megfelelő, kántált, olykor énekelt rigmusok egyben a művészeti és zenei nevelés alapkövei is.

Kovács Judit, az országos baba-mama program megálmodója, Kerekítő címen megjelent mondókás könyvsorozatában megbúvó, népi eredetű ölbeli játékait elevenítjük fel élő közösségekben. Nagymamáink ölbeli játéktára időtálló és ma is nagy örömet jelent a legkisebbeknek és szüleiknek egyaránt. Aki kicsiként megtapasztalja az érintés és ölelés erejét, az fog tudni felnőttként is adni és kapni. A népi eredetű és ma is közkedvelt ölbeli játékok népszerűsítésére létrejött kezdeményezés azért kapta ezt a nevet, mert úgy gondoljuk, hogy a kisgyermekek számára a világ anyukája ölében és a közös játékban kerekedik ki első ízben. Ez az élmény, útravaló egy életre szól. Szeretnek, ölelnek, rám figyelnek, azaz fontos és szerethető vagyok, ez minden későbbi kapcsolat és a felnőttkori boldogulás alapja is.