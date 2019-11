AWS: küldetéstudat és gyermekkori álom

Az Eurovíziós Dalfesztiválon való szereplésünk olyan lehetőség volt, mint amikor az ember lépcsőfokról lépcsőfokra lépdel előre, aztán hirtelen egy emelettel kerül feljebb. A televíziós közvetítésnek köszönhetően olyan emberek ismerhettek meg bennünket, akik nagy valószínűséggel egyébként sosem jöttek volna el a koncertünkre.

Siklósi Örs, az egyik legsikeresebb hazai feltörekvő rockzenekar, a 2006-ban alapított AWS énekese mondta mindezt lapunknak. A metalcore alapokon nyugvó, ezidáig öt nagylemezt kiadott modern metalzenekar – amely a közelmúltban Zalaegerszegen is fellépett – 2018-ban nagy meglepetésre nemcsak bejutott az említett nemzetközi dalverseny magyarországi válogatójának döntőjébe, de a közönség szavazatainak köszönhetően meg is nyerte A Dal című televíziós műsort. Ezt követően nemcsak ismertségük növekedett meg, de népszerűségük is, telt házas koncerteket adtak a fővárosban, fesztiválok nagyszínpadain, főműsoridőben léphettek fel, és meghívást kaptak a hard rock és heavy metal műfajok Mekkájának számító németországi Wacken Open Air fesztiválra is.

– A zenekar fennállásának több mint tíz éve alatt saját erőből is el tudtuk érni, hogy ennek az underground zenei világnak a kedvelői felfigyeljenek ránk, hallgassanak minket, eljárjanak a koncertjeinkre – mondta Örs. – Azt viszont, ahol jelenleg tartunk, egyértelműen a televíziós szereplésnek köszönhetjük.

Az Eurovíziós Dalfesztivál előtt ugyanis szinte soha nem szerepeltek rádióban, utána viszont igen, bár az tény, hogy A Dalt megnyerő Viszlát nyár című dalukat sem játszották túl, de egy falat sikerült áttörniük. Hasonló történt a sajtómegjelenések tekintetében, újságok, internetes oldalak kezdtek el foglalkozni az AWS zenekarral, de ami talán még fontosabb, olyan rendezvények, fesztiválok, városi programok szervezői is megkeresték őket, akiktől korábban egyáltalán nem érkeztek felkérések. Ezáltal még többen láthatták őket igazi elemükben, a koncertszínpadokon.

– A televíziós szereplés számomra valahol küldetéstudat volt, de a zenekar teljes tagsága így élte meg az Eurovíziós Dalfesztivált – folytatta az AWS frontembere. – Szerintem borzasztó fontos dolog, hogy underground értékekkel rendelkező, metalzenét játszó zenekar fel tudott lépni a közszolgálati televízióban. Álmunkban sem mertünk gondolni arra, hogy ezzel a zenével megnyerhetjük a műsort, s bennünket küldenek ki a nemzetközi versenyre, ahol Magyarországot képviseljük. Több mint másfél év telt el azóta, de még most is hihetetlen számunkra ez az eredmény. Persze tudjuk jól, hogy ez csak azért sikerülhetett, mert a magyar metalos és rocker közeg teljesen összefogott az érdekünkben, s aki ezt a zenét szereti, mind ránk szavazott. Borzasztó jó érzés volt látni és tudni, hogy azok a zenekarok, akikre felnézünk, és akiket nagyon tisztelünk, a Tankcsapdától kezdve a Roadon át a Depresszióig, arra biztatta a saját közönségét, hogy álljanak mellénk. A legmeghatóbb az volt, amikor a Leander Kills tagjai, akikben nagyon becsülöm, hogy évről évre folyamatosan próbálkoznak, s minden alkalommal újra neveznek, a kiesésük után rögtön mellénk álltak.

Örs azt is elmondta, bár nagyon jóleső érzés volt szerepelni az Eurovíziós Dalfesztivál lisszaboni döntőjében, számára mégis a Wacken Open Air fesztiválos fellépés jelentette zenészi-énekesi pályafutása eddigi csúcspontját.

– Ha a televíziós szereplés kapcsán úgy fogalmaztam, hogy az amolyan küldetéstudat volt, akkor a Wacken Open Air fesztiválos fellépésünkről nem mondhatok mást, csak azt, hogy ott pedig egy gyermekkori álom teljesült – jelentette ki az énekes. – Amikor 12-13 éves voltam, s az egyetlen hazai rockzenei szaklap, a Hammerworld magazin előfizetőjeként nézegettem a fotókat a fesztiválról, csak arra tudtam gondolni, hogy egyszer majd én is ott fogok énekelni. Hatalmas érzés volt tehát Wackenben játszani, de ugyanezt mondhatom Portugáliáról is. S ami szavakkal ugyancsak leírhatatlan, bár magyar nyelven énekelünk, és a közösségi médiában a posztjainkat is magyar nyelven írjuk, de Lisszabon és Wacken után nagyon sokan követnek bennünket külföldről is.

Örs elmondta, hogy a közelmúltban egy új daluk debütált, a Még lélegzem című szerzeményüket Zalaegerszegen is előadták. Ez már az új lemez előfutára, de arról egyelőre még nincs szó, hogy megjelenne a hatodik AWS-album.

– Az elkövetkezendő hetek-hónapok során több új dalt hallhat majd tőlünk a közönség – mutatott rá az énekes. – Úgy döntöttünk, hogy egyesével mutatjuk be őket, azaz nagylemezt most még senki ne várjon tőlünk. A dalok egy részéhez videó is készül, de talán lesz olyan is, amit csak a koncertjeinken mutatunk be. Így talán nagyobb figyelem összpontosul rájuk, s most ez a célunk.